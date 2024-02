Pedágios em rodovias da Costa Leste começam ser cobrados dia 11

A partir do dia 11 de fevereiro, cinco trechos de rodovias na região Costa Leste passam a ser pedagiados. A tarifa básica, aplicada a veículos de passeio, será de R$ 12,90, com preços diferenciados para outras categorias, podendo chegar a R$ 116,10 para caminhões com reboque e caminhão- trator com semirreboque.

Nesta quinta-feira (1º), a Way-112, Concessionária das Rodovias do Leste MS S.A, realizou uma operação simulada em cinco das seis praças de pedágio da concessionária, com o objetivo de preparar seus colaboradores para atender bem os usuários, com agilidade e precisão.

A operação simulada tem também como objetivo divulgar a data de início da cobrança da tarifa de pedágio, seus valores, e outras informações pertinentes, inclusive, sobre o sistema de atendimento ao usuário.

O início da cobrança e o valor das tarifas de pedágio nas praças foram autorizados pela Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos (AGEMS), responsável pela fiscalização e Regulação do contrato de concessão.

O Consórcio Way Brasil foi o vencedor da licitação para operar a concessão rodoviária de 412,4 quilômetros que abrangem três rodovias, na região Leste de Mato Grosso do Sul. Foram privatizadas a rodovia MS-112 e trechos das BR-158 e BR-436.

O grupo venceu no final do ano passado o leilão com lance de outorga no valor de R$ 150,7 milhões e terá que investir R$ 3,5 bilhões nas rodovias ao longo dos 30 anos de contrato. Desde 2020, o Grupo Way Brasil administra e opera a rodovia MS-306, por meio da Way-306, primeira concessão de rodovia estadual do Mato Grosso do Sul.

RODOVIAS

A MS-112 vai do entroncamento com a BR-158, em Três Lagoas, até a mesma rodovia federal, em Cassilândia, em uma extensão de 200,5 quilômetros. Já o trecho da BR-158 em concessão segue da Way-306 (Cassilândia) até o entroncamento com a rodovia MS-444 (Selvíria), totalizando 193,8 quilômetros.

E o da BR-436, do entroncamento com a rodovia BR-158, em Aparecida do Taboado, até o término da ponte interestadual, em uma extensão de 18,10 quilômetros.

A partir da zero hora do dia 11 começará a cobrança de tarifa em cinco praças.