'Pesque e Solte' é liberado nos rios Paraguai e Paraná em Três Lagoas

Desde quinta-feira (1º), está liberada a pesca nas calhas do Rio Paraguai e Rio Paraná, em Três Lagoas, mas na modalidade ‘Pesque e Solte’, respeitando ao período de defeso ‘Piracema’, que segue até 28 de fevereiro, nos rios de Mato Grosso do Sul.

Segundo o comandante da Polícia Militar Ambiental de Três Lagoas, Gabriel Rocha, “a pesca de peixes exóticos de até 10kg continua permitida por causa de uma normativa do IBAMA. Essas regras que os pescadores precisam obedecer”, explicou.

Ainda de acordo com o comandante Gabriel, no Rio Sucuriú e Rio Verde a pesca continua proibida para qualquer modalidade de pesca, até o final deste mês. “Vamos continuar com policiamentos fluviais nos rios da região, com barreiras em pontos estratégicos, além de fiscalizações em estabelecimentos comerciais”, ressaltou.

Para praticar o ‘Pesque e Solte’, a pessoa deve usar anzóis lisos, sem farpas, para não ferir o peixe, e retorná-lo, rapidamente à água. A liberação foi conforme prevê o decreto estadual nº 15.166, de 21 de fevereiro de 2019.

