Polícia busca por suspeito de matar jovem no Vila Verde

A Polícia Civil e Polícia Militar já identificou o suspeito de matar Josué Abinadabi de Oliveira, de 24 anos. O homicídio aconteceu, na quarta-feira (1º), no bairro Vila Verde, em Três Lagoas.

De acordo com boletim de ocorrência, o jovem foi morto a tiros no tórax e nas nádegas, quando estava em um bar. Mesmo ferido, ele fugiu do local e tentou se abrigar em uma residência, nas proximidades do ocorrido.

No entanto, a vítima não resistiu aos ferimentos e morreu no quintal da casa, que não tinha muro. O morador da casa estava dormindo no momento do crime. Ao acordar e abrir a porta dos fundos, se deparou com o corpo da vítima no chão.

Ainda segundo registro policial, a vítima era estudante e respondia criminalmente por furto e posse de droga. O suspeito pelo crime ainda não foi preso, mas já tem mandado de prisão contra ele.