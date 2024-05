Polícia Civil incinera 850 kg de drogas apreendidas em operações

A Polícia Civil de Água Clara (MS) incinerou 850 kg de drogas, em uma caldeira pertencente a uma siderúrgica, na cidade de Ribas do Rio Pardo (MS), 230 km distante de Três Lagoas (MS). A incineração ocorreu, na quarta-feira (15).

Após autorização da Justiça, a Polícia Civil de Água Clara realizou o descarte do acumulado de drogas, referentes às apreensões dos últimos dias, realizados pelos órgãos de fiscalizações, como Polícia Rodoviária Federal, Polícia Militar, Polícia Civil e outros.

Há uma semana, a mesma delegacia de Água Clara incinerou, em uma caldeira, pertencente a uma fábrica de celulose e papel, em Três Lagoas, 1,6 mil kg de drogas, que também foi apreendido.

A Polícia Civil informou que as drogas descartas são, na sua grande maioria, maconha, skank, haxixe, cocaína e pasta base de cocaína. Com o descarte do entorpecente, a policia evita que haja desvio dos materiais apreendidos e libera espaço nos arquivos da delegacia para receber mais entorpecentes apreendidos.