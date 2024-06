PRF recupera carro roubado no Rio de Janeiro e homem é preso ao tentar vir para Três Lagoas

Policiais rodoviários federais prenderam um homem por receptação após flagrá-lo com um veículo, produto de furto, na madrugada desta quinta-feira (14), na rodovia BR-262, em Três Lagoas.

Durante a fiscalização de rotina, os policiais abordaram o veículo para uma averiguação e descobriram que o condutor não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Ao verificar a placa do carro, constataram que era falsa e não correspondia ao veículo, levantando suspeitas de ilicitude.

Verificando os números de chassi, os policiais descobriram que o carro havia sido roubado na cidade do Rio de Janeiro (RJ), em maio deste ano. Questionado sobre a origem do veículo, o suspeito afirmou que o havia comprado em Campo Grande, com a intenção de vendê-lo em Três Lagoas.

O homem foi preso pelo crime de receptação e recebeu multas administrativas por infrações de trânsito, incluindo dirigir sem CNH. O caso foi encaminhado à Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac).