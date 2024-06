Desfile Cívico de 109 anos de Três Lagoas será neste sábado; veja o cronograma

Neste sábado (15), Três Lagoas celebra 109 anos de emancipação político-administrativa. Em homenagem a essa data, diversos eventos festivos estão sendo realizados para animar a comunidade.

A programação começa cedo, às 7h30, com o hasteamento do Pavilhão Nacional, na Praça Senador Ramez Tebet. Logo em seguida, às 8h, haverá o tradicional Desfile Cívico de 109 anos de Três Lagoas, no Galpão da NOB. Este desfile contará com a participação das secretarias da administração municipal, diversas entidades, escolas públicas e privadas, além de outros importantes órgãos locais.

As comemorações tiveram início no dia 13 de junho, com a Missa de Santo Antônio, realizada às 8h, na Igreja de Santo Antônio. Nesta sexta-feira (14), a celebração continua com o Festival de Bandas e Fanfarras, promovido pela Secretaria de Assistência Social. O evento terá início às 19h, no Galpão da Esplanada NOB.