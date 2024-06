Carro furtado no interior de SP é achado abandonado em Três Lagoas

Um carro, com placas de Guzolândia (SP) e com queixa de furto, foi encontrado, na manhã desta sexta-feira (14), abandonado e depenado na avenida Custódio Andrews, no bairro Chácara Imperial, próximo à rodovia BR-262, em Três Lagoas.

O veículo de cor branca foi localizado por motoristas que utilizam a via, que conecta o perímetro urbano de Três Lagoas à rodovia federal com saída para Campo Grande. Informados por seguidores, a equipe de reportagem do Grupo RCN verificou a placa do carro e constatou um alerta de roubo ou furto emitido pela Secretaria de Segurança Pública e Justiça.

Após a confirmação do ilícito, o Centro de Operações da Polícia Militar (Copom) foi notificado pelo telefone 190. Uma equipe de Rádio Patrulha foi enviada ao local, acompanhada de um guincho da Polícia Militar, devido ao fato de o veículo ter sido depenado, com as rodas e o motor removidos.

Populares relataram que, antes da chegada da Polícia Militar, havia pessoas tentando arrastar o carro com queixa de roubo com tratores.

O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) e será investigado pela 3ª Delegacia de Polícia Civil.