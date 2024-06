Deputado Coronel David e vereador Sargento Rodrigues destacam investimentos em Três Lagoas

Nesta sexta-feira (14), o deputado estadual Coronel David (PL) e o vereador Adriano Cézar Rodrigues (PP), o 'Sargento Rodrigues', participaram do programa RCN Notícias, da TVC HD, Canal 13.1, para falar sobre os investimentos em Três Lagoas.

De acordo com o deputado, há uma notícia importante para todos os militares da região de Três Lagoas e das cidades vizinhas, tanto da Polícia Militar quanto do Corpo de Bombeiros. "Estamos tratando com o governador Eduardo Riedel há algum tempo sobre a questão da melhoria salarial dos militares estaduais de Mato Grosso do Sul e o retorno dos sete níveis. Essa pauta tem sido amplamente discutida junto ao governo estadual", pontuou.

Na semana passada, o Coronel David teve uma reunião com o governador para abordar o tema. "É importante que todos saibam que o grupo dos militares em Mato Grosso do Sul constitui a segunda maior categoria do funcionalismo público, ficando atrás apenas dos professores. Quando se trata de aumento salarial para os militares, é preciso considerar o grande número de profissionais no estado, o que implica em desafios financeiros significativos e a necessidade de diversos estudos para viabilizar esses ajustes".

Além disso, houve avanço na convocação de todos os remanescentes dos concursos da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros para os cursos de formação de soldados e oficiais."Estamos negociando para que a próxima turma de remanescentes seja destinada ao interior do estado, utilizando os batalhões como polos de formação. Em breve, o Governador Eduardo Riedel fará o anúncio oficial dessas convocações, e estamos trabalhando para que Três Lagoas seja designada como um desses polos de formação. Assim, teremos um número significativo de homens e mulheres iniciando o curso de formação de soldados aqui em Três Lagoas, fortalecendo o efetivo do Segundo Batalhão. Dependendo do desempenho e conhecimento adquiridos, eles serão integrados ao policiamento preventivo, reforçando a presença da Polícia Militar nas ruas e contribuindo para a segurança e proteção da nossa população", pontuou.

Segundo o deputado, atendendo ao pedido do vereador Sargento Rodrigues, mais de R$ 500 mil foram destinados para o Hospital Auxiliadora. Antes da inauguração do Hospital Regional, o Auxiliadora era o principal centro de atendimento não apenas para os moradores de Três Lagoas, mas também para os residentes de municípios próximos.

Neste ano, o foco será na assistência social, com a destinação de R$ 300 mil para o Projeto Peniel, que visa ajudar as pessoas viciadas em substâncias ilícitas, adquirir um micro-ônibus para transporte durante as ações realizadas.

Confira a entrevista completa abaixo: