Prazo para regularização do título de eleitor encerra dia 8

As Eleições municipais de 2024 acontecem no dia 6 de outubro, mas o prazo para tirar o primeiro título, transferir local de votação, atualizar ou regularizar a situação eleitoral termina no dia 8 de maio. Após essa data, os serviços ao eleitor ficarão indisponíveis.

Portanto, os eleitores que ainda não regularizaram o título precisam se apressar, pois o cadastro eleitoral encerra-se na próxima quarta-feira. Depois dessa data, esse serviço eleitoral estará fechado e só será reaberto após as eleições de outubro deste ano. Quem não estiver em dia com a Justiça Eleitoral não poderá votar no pleito de 6 de outubro.

Para atender os eleitores que precisam tirar o primeiro título, transferir o local de votação, atualizar ou regularizar a situação eleitoral, o Cartório Eleitoral ampliou o horário de atendimento. Neste sábado e domingo (5), inclusive, haverá atendimento ao público, das 8h às 13h. De segunda a quarta-feira (8), o Cartório vai funcionar das 8h às 18h.

A ampliação no horária de funcionamento deve-se ao aumento da demanda para esses atendimentos nesses dias que antecedem o fechamento do cadastro eleitoral.

Segundo a chefe do Cartório Eleitoral, Vanessa Barroso, a procura pela biometria melhorou, mas ainda não atingiu a meta.

De acordo com as estáticas do eleitorado, Três Lagoas tem 86 mil eleitores aptos a votar. Desse total, 45.419 são mulheres e 40.649 homens. A maioria dos eleitores tem entre 25 e 44 anos.

REGULARIZAÇÃO

A regularização pode ser feita de forma on-line por meio do Título Net ou presencialmente, diretamente no Cartório Eleitoral. Quem não possui biometria deverá comparecer ao cartório munido de documento oficial de identidade (exceto CNH), com foto, e comprovante de endereço.