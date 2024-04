Prefeitura e BB assinam convênio de R$ 120 mi para obras na cidade

A Prefeitura de Três Lagoas e o Banco do Brasil assinaram, nesta sexta-feira (26), contrato de um empréstimo no valor de R$ 120 milhões para a execução de obras de drenagem e asfalto em bairros da cidade. O contrato foi assinado pelo prefeito Ângelo Guerreiro (PSDB) e o superintendente do Banco do Brasil, Rui Mesquita, no aeroporto de Três Lagoas, na presença da ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, do governador Eduardo Riedel (PSDB) e dos secretários Eduardo Rocha, Jayme Veruck e dos deputados estaduais Caravina e Coronel David que estiveram na cidade para visitar as instalações da UFN3, juntamente com o presidente da Petrobras, Jean Paul Prates.

No início do mês, a Secretaria do Tesouro Nacional aprovou o pedido de empréstimo de R$ 120 milhões à prefeitura de Três Lagoas. A carta-proposta foi apresentada pelo município ao Banco do Brasil em outubro do ano passado. A operação prevê a liberação dos recursos em duas parcelas, sendo R$ 60 milhões em 2024 e mais R$ 60 milhões em 2025. A transação terá carência de 12 meses, com prazo de pagamento de 120 meses.

O projeto que autorizou a Prefeitura de Três Lagoas a contrair o empréstimo foi aprovado pela Câmara Municipal no ano passado e gerou muita polêmica, uma vez que a oposição criticou o financiamento e a falta de detalhes no projeto. Após isso, o presidente da Câmara, Cassiano Maia (PSDB), informou que o valor será utilizado para a execução de obras de drenagem e asfalto em ruas dos bairros Jardim das Violetas, Vila Haro, Vila Verde, Jardim Maristela, Chácara Eldorado e Vila alegre.

Durante a assinatura do contrato, o prefeito fez questão de agradecer a ministra Simone Tebet e a equipe técnica do Ministério do Planejamento, por ter contribuído para agilizar a documentação necessária para a aprovação do empréstimo. Tebet, por sua vez, fez questão de dizer que, não como filha de Três Lagoas, mas agora como ministra, passou a ter a responsabilidade de ser mãe de Três Lagoas. “Eu como mãe procurei dar o meu melhor. A gente como mãe, erra. E o erro, é a absoluta vontade de acertar, pelo tamanho do amor que a gente tem pelos nossos filhos. E foi isso que procurei fazer, e acho que plantei umas sementinhas”, disse a Ministra, que já foi prefeita de Três Lagoas por dois mandatos.

Guerreiro agradeceu também o governador Eduardo Riedel pela parceria em ajudar o município na execução de obras de infraestrutura. De acordo com Riedel, na última segunda-feira, o governo estadual assinou convênio no valor de R$ 30 milhões para pavimentação e drenagem. “Com esses recursos, mais o valor deste empréstimo, Três Lagoas dará um salto muito importante em obras de infraestrutura, o que gostaríamos de ver em todos os municípios”, destacou o governador.

