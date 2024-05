Legislação será definida para o funcionamento do novo Shopping Popular de Três Lagoas

Nesta quinta-feira (9), o diretor da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia (Sedect), Adenaldo Nunes, participou do programa RCN Notícias, da TVC HD, Canal 13.1, para falar sobre metas para o Shopping Popular de Três Lagoas.

Recentemente, a Sedect realizou uma reunião com os representantes do shopping e os lojistas para abordar as regras de funcionamento, a distribuição dos boxes e o progresso da obra do novo empreendimento. Previsto para inaugurar no segundo semestre deste ano, o novo camelódromo está sendo construído na Esplanada da NOB, localizada na área Central da cidade, ao lado da feira central.

O shopping ocupará uma área total de aproximadamente 5.000m² e contará com mais de 150 boxes, além de espaços destinados à alimentação, com cerca de 15 boxes, e áreas de circulação. Atualmente, o Shopping Popular de Três Lagoas opera em um edifício antigo em frente à Lagoa Maior, com 112 lojas em funcionamento. Alguns boxes estão fechados e outros enfrentam dificuldades devido à redução de clientes no local.

Para regulamentar o funcionamento dos lojistas, será estabelecida uma legislação que abordará questões como pagamento das obrigações, contrato de 12 meses para uso do espaço, ausência de inadimplência com o município e proibição de possuir outro empreendimento fora do camelódromo. Segundo Adenaldo, a prioridade será para aqueles que não possuem outra fonte de renda além do box.

Atualmente, não há nenhum cadastro aberto para os boxes do novo shopping. A prioridade, neste momento, é a definição e aprovação da legislação na câmara municipal. Após essa definição, será elaborado um decreto com as regras de ocupação e funcionamento do espaço, seguido pelo cadastramento para as pessoas interessadas em ocupar os boxes.

Diferentemente do atual shopping popular, onde alguns lojistas possuem dois ou mais boxes, no novo empreendimento, será permitido apenas um box por Cadastro de Pessoa Física (CPF). Quanto ao horário de funcionamento, este será definido pelos próprios lojistas.

Confira a entrevista abaixo: