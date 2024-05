Estiagem gera alerta de incêndios em florestas e terrenos baldios em Três Lagoas

O clima seco característico do Outono e Inverno facilita a propagação do fogo, que pode causar danos imensos ao Meio Ambiente. Nesta época do ano, aumentam as ocorrências de incêndios florestais. Em Três Lagoas, o Corpo de Bombeiros já está em alerta.

De acordo com o tenente do Corpo de Bombeiros, Reinaldo Cândido, todo ano tem a Temporada de Incêndios Florestais (TIF). “A TIF começa no mês de março, quando é feito a fase de preparação com estudo, levantamento e manutenção de área, materiais e equipamentos, e já começamos a fazer treinamentos das brigadas das fazendas e parques florestais”, explicou.

Em decorrência da extensa área de eucalipto plantada na região por conta das indústrias de celulose e papel, as empresas tem um amplo sistema de monitoramento para combater os incêndios florestais. E isso, conforme o tenente Cândido, ajuda no trabalho do Corpo de Bombeiros.

Nos últimos anos, no entanto, devido ao trabalho de fiscalização, houve uma redução nos índices de queimadas. Além de prejudicar o meio ambiente e causar problemas respiratórios nas pessoas, a fumaça coloca em risco residências ao lado de terrenos baldios. Então, diante desse período de estiagem, de muitos terrenos baldios, o alerta é para que haja conscientização.

