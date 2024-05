Quinta-feira será de tempo estável e altas temperaturas em Três Lagoas

Quinta-feira (2), será mais um dia ensolarado, com altas temperaturas, e baixa umidade da relativa do ar. E não tem previsão de chuva para Três Lagoas.

A previsão do Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima) indica tempo quente e seco, com sol e poucas nuvens para esta quinta-feira (2). Uma frente fria avança pelo Estado trazendo chuva para as regiões Oeste e Sul de Mato Grosso do Sul.

“Mas intensa massa de ar quente e seco deverá impedir o avanço dessa frente fria para o restante do estado, explica o Cemtec. Além disso, o transporte de calor e umidade, combinado a um sistema de baixa pressão atmosférica no Paraguai, podem favorecer a formação de instabilidades.

Em Três Lagoas, a temperatura mínima registrada foi de 24°C, a máxima pode chegar 34°C.