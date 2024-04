Quinta-feira será de tempo firme e baixas temperaturas em Três Lagoas

Três Lagoas registrou a temperatura mais fria do ano, nesta manhã de quinta-feira (18), os termômetros registraram 18°C. E de acordo com a previsão do tempo, indica dia de sol com algumas nuvens e névoa, mas não tem previsão de chuva.

De acordo com o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), o avanço da frente fria em Mato Grosso do Sul, deve deixar derrubar as temperaturas em todas as regiões do Estado. Além disso, os ventos atuam do quadrante Sul com valores entre 30-50km/h e, pontualmente, podem ocorrer rajadas de vento acima de 50km/h.

A temperatura máxima pra esta quinta-feira (18), não passa dos 29°C.