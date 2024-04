Três Lagoas deve vivenciar novo 'boom' industrial

Três Lagoas e cidades da Costa Leste de Mato Grosso do Sul deverão ter a economia aquecida com projetos industriais, como a retomada da Unidade de Fertilizantes Nitrogenados (UFN 3), a expansão da Eldorado Brasil e a construção de uma nova fábrica de celulosa em Inocência.

Esses projetos representam um novo impulso para a região, que já experimentou um crescimento significativo durante a construção das fábricas de celulose e da fase de edificação da UFN 3, paralisada em 2014. Durante o pico dessas obras, o município gerou muitos empregos e a economia estava aquecida na cidade.

Com a recente visita do presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, à Três Lagoas, foi garantido que a UFN 3 será retomada, sendo necessário apenas definir o modelo para reiniciar e concluir as obras. O secretário de Desenvolvimento Econômico do estado, Jaime Verruck, destacou que a posição da Petrobras é importante, pois traz clareza sobre a UFN 3. “Era o posicionamento que nós precisávamos, do presidente da Petrobras comparecer pessoalmente para falar sobre a obra. Ainda não temos valores e nem cronograma definido, mas foi anunciado que já tem uma empresa fazendo avaliações técnicas, econômicas e ambientais”.

Na semana passada, a J&F anunciou investimentos de R$ 25 bilhões para a construção da segunda linha da Eldorado Celulose, com previsão de gerar 10 mil empregos no pico da obra. Apesar de não ter anunciado data, este é um projeto que já está pronto há 10 anos, inclusive, com as licenças ambientais emitidas, o que agilizará o projeto de expansão.

O Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico, José Aparecido de Moraes, destaca as muitas oportunidades de emprego que surgirão com esses empreendimentos industriais. “O município apresenta um crescimento cada vez maior, com bastante oportunidade de emprego. Três Lagoas tem se destacado nacional e internacionalmente neste quesito. Com a retomada da UFN 3 e a expansão da Eldorado, durante o andamento destas obras, deverão ser gerados em torno de 15 a 20 mil vagas de emprego”.

