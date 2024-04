Projeto "Encoleira Cão" chega à quarta etapa em Três Lagoas

O projeto ‘Encoleira Cão’, promovido pela Prefeitura de Três Lagoas, através do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) e Endemias, da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), tem desempenhado um papel importante no combate à leishmaniose no município.

Iniciado em agosto de 2022, as equipes do CCZ vão de porta em porta para realizar exames de sangue e implantar coleiras nos cachorros, retornando a cada seis meses às residências participantes para trocar as coleiras dos animais e acompanhar os casos.

Cada etapa tem duração média de 15 a 30 dias para concluir a troca das coleiras dos pets atendidos, dependendo das condições climáticas para realização das visitas. Atualmente, os agentes estão dando início à quarta etapa e há novidades.

Esta fase do projeto abrange três bairros específicos: Santa Rita, Santa Júlia e Vila Alegre. Somente nesta região, 129 cães já receberam as coleiras. A grande novidade é a introdução do microchip em animais que ainda não foram equipados com este dispositivo. Ambos os serviços são oferecidos gratuitamente.

O coordenador do Centro de Controle de Zoonoses, Everton Otoni, explica que a escolha desses bairros para a execução do projeto foi feita através de dados e pesquisas. O programa é dividido em fases ímpares e pares. Nas fases ímpares, são realizadas triagens e coletas de sangue dos animais para exames diagnósticos de leishmaniose. Já as fases pares, como a atual, são dedicadas apenas à troca de coleiras e ao cadastro de novos animais, caso haja novos moradores nos três bairros selecionados.

O coordenador enfatiza a importância de os moradores participantes do projeto cuidarem adequadamente das coleiras, uma vez que estas não devem ser removidas ou lavadas após a colocação. Nos próximos dias, serão realizadas ações de plantão para troca de coleiras em residências que ainda não foram atendidas nos bairros de Santa Rita e Vila Alegre.

A cada ano, os exames serão repetidos, e a troca da coleira ocorrerá a cada seis meses, com limite de oito ciclos semestrais para comparar a eficácia do tratamento com a coleira contra a leishmaniose.

O programa ‘Encoleira Cão’ é uma parceria entre o governo federal, os estados e os municípios, unidos em uma força-tarefa para combater a leishmaniose.

