Saiba como será o novo esquema de imunização contra a Covid-19

A Prefeitura de Três Lagoas, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), informa à população sobre as modificações no esquema de imunização contra a Covid-19, conforme estabelecido pelo Ministério da Saúde do Governo Federal.

Destaca-se que os esquemas primários de vacinação contra a Covid-19 não serão mais recomendados rotineiramente para pessoas com 5 anos de idade ou mais que não façam parte do grupo prioritário. No entanto, se um indivíduo que não tenha recebido doses anteriores (nenhuma dose prévia) ou que tenha tomado apenas uma dose da vacina contra a Covid-19 optar por se vacinar, terá a oportunidade de iniciar e/ou completar o esquema primário de vacinação.

O esquema primário consiste em duas doses da vacina Covid-19 recomendada para a idade do indivíduo, com um intervalo mínimo de 4 semanas entre as doses.

Além disso, o recebimento do reforço com a vacina Covid-19 para os grupos prioritários não está condicionado à existência de esquemas prévios de vacinação contra a Covid-19. Qualquer pessoa do grupo prioritário está apta a receber uma dose de reforço da vacina Covid-19 disponível no ano de 2024.

Segue abaixo a lista de grupos prioritários:

Pessoas de 60 anos ou mais; Pessoas vivendo em instituições de longa permanência (ILPI e RI), e seus trabalhadores; Pessoas imunocomprometidas; Indígenas; Ribeirinhos; Quilombolas; Gestantes e puérperas; Trabalhadores da saúde; Pessoas com deficiência permanente; Pessoas com comorbidades; Pessoas privadas de liberdade (≥ 18 anos); Funcionários do sistema de privação de liberdade; Adolescentes e jovens cumprindo medidas socioeducativas; Pessoas em situação de rua.

A SMS reforça a importância da vacinação para o controle da pandemia e destaca que as doses estão disponíveis em todas as Unidades de Saúde do município. A colaboração da população é fundamental para alcançarmos a imunização ampla e eficaz.

* Com informações da Prefeitura de Três Lagoas