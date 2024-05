Semana começou com frio de 17°C, em Três Lagoas. A previsão do tempo indica uma segunda-feira (20), de céu nublado, temperaturas amenas, mas não tem previsão de chuva.

De acordo com Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), o avanço de uma massa de ar frio e seco e atuação de alta pressão atmosférica, o dia segue nublado e com temperaturas amenas.

Em Três Lagoas, a temperatura máxima não passa dos 29°C.