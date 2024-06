Suzano está com processos seletivos abertos para ajudante do viveiro de mudas em Ribas do Rio Pardo

A Suzano está com processo seletivo aberto para a vaga de ajudante de viveiro, visando atender à demanda das operações do novo viveiro de mudas em Ribas do Rio Pardo. As pessoas interessadas poderão se inscrever a uma das vagas durante o evento “Você na Suzano”, que ocorrerá das 8h às 14 horas, neste sábado (15), no Centro Social Brasil Criança Cidadã de Ribas do Rio Pardo, localizado na rua Geraldo Bunazar Alves, número 42, vila Nossa Sra. da Conceição.

Na ação, colaboradores da Suzano estarão à disposição para entrevistar as pessoas interessadas, assim como fornecer informações sobre a empresa. Para concorrer a uma das vagas de ajudante de viveiro, é preciso ter o ensino fundamental incompleto e ser maior de 18 anos. Os(as) selecionados(as) receberão, além do salário conforme o mercado, benefícios como planos de saúde e odontológico, cartão alimentação, auxílio creche para colaboradoras com filhos, auxílio para famílias com filhos PcDs, auxílio farmácia, participação nos lucros e muitos outros.

Continue Lendo...

De acordo com o diretor de Operações Florestais da Suzano em Mato Grosso do Sul, Rodrigo Zagonel, a iniciativa visa tornar mais acessível o ingresso na empresa a moradores de Ribas do Rio Pardo, pois leva as oportunidades disponíveis até a comunidade, apostando sobretudo na diversidade e inclusão.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“A Suzano desempenha um importante papel de fomentar a empregabilidade nas comunidades em que está inserida e regiões onde possui operações, sempre em linha com o nosso direcionador que diz que ‘só é bom para nós se for bom para o mundo’. Por meio de ações como o Você na Suzano, as pessoas interessadas têm contato direto com nossos colaboradores e podem conhecer detalhes sobre as vagas que disponibilizamos e os benefícios de trabalhar na companhia. Nesta edição, estamos focando no preenchimento de vagas para compor nosso time do novo viveiro de mudas, assim como gerando emprego e renda no município, o que contribui fortemente para o desenvolvimento local”, ressalta Zagonel.

As inscrições podem ser feitas por todas as pessoas interessadas, com destaque na disponibilização de vagas para mulheres e PcD (pessoas com deficiência). Mais detalhes sobre os processos seletivos, assim como os benefícios oferecidos pela empresa, estão disponíveis na Plataforma de Oportunidades da Suzano.

A Suzano reforça que todos os processos seletivos são gratuitos, sem a cobrança de qualquer valor para garantir a participação, e que as vagas oficiais estão abertas a todas as pessoas interessadas. Na página, candidatos e candidatas também poderão acessar todas as vagas abertas no estado e em outras unidades da Suzano no país, além de se cadastrar no Banco de Talentos da empresa.

Viveiro de mudas

Com capacidade para produzir 35 milhões de mudas de eucalipto por ano que vão atender à demanda do maciço florestal da nova fábrica, a estrutura será uma das mais modernas e sustentáveis da companhia, ocupando uma área de cerca de 21 hectares e terá área construída de 111 mil metros quadrados. A conclusão total das obras está prevista para meados de 2024, quando também entra em operação a nova fábrica da Suzano em construção no município (até junho do próximo ano).

Além de propiciar a matéria-prima essencial para os produtos da Suzano, as árvores representam um grande símbolo de renovação para a companhia e, por meio do novo viveiro de mudas, a empresa tem a garantia de que o ciclo de plantio da base florestal será cada vez mais produtivo e sustentável. A estrutura ainda contará com equipamentos bioecológicos que serão capazes de garantir uma operação altamente tecnológica e sustentável, será também alimentada por energia renovável e contará com processos automatizados de irrigação que serão definidos por ação humana, mas acionadas por sistema eletrônico.

*Com informações da assessoria da Suzano