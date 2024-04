Semana de conscientização do autismo: por que precisamos falar disso?

Nesta quinta-feira (4), Nadir Vilalva, integrante da Associação de Pais e Amigos do Autista (AMA), participou do programa RCN Notícias, da TVC HD, Canal 13.1, para falar sobre a semana de conscientização do autismo.

O dia 2 de abril é uma data que tem objetivo de conscientizar a população no intuito de reduzir a discriminação e o preconceito contra pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

Nadir avalia que, entre os adultos, há uma prevalência maior de diagnósticos em mulheres, enquanto na infância, a maioria dos diagnósticos é em meninos. Ela explica que isso se deve em parte à habilidade das mulheres em "camuflar" os sintomas, o que resulta em diagnósticos de outras condições, como depressão, esgotamento emocional e esquizofrenia, antes de identificar o autismo.

Para os adultos, receber um diagnóstico de autismo pode ser um alívio, tanto para a pessoa afetada quanto para aqueles que convivem com ela. Isso porque o diagnóstico proporciona uma melhor compreensão de comportamentos e questões que anteriormente eram mal compreendidos.

Veja a entrevista abaixo: