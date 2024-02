Sessão solene é marcada por autorização de obras e devolução de duodécimo

Nesta terça-feira (6), ocorreu a sessão solene de abertura dos trabalhos legislativos da Câmara de Vereadores de Três Lagoas. O evento foi marcado pela mensagem do Executivo em que o prefeito Ângelo Guerreiro (PSDB) fez avaliação do ano de 2023 e uma projeção para os trabalhos a serem desenvolvidos este ano. Na oportunidade, fez a entrega ao Legislativo do documento oficial com as ações e metas do Executivo.

Antes da leitura da mensagem pelo prefeito, os vereadores usaram a tribuna para destacar suas ações frente ao Legislativo e desejar boa sorte ao Executivo neste novo mandato, último da gestão do prefeito Ângelo Guerreiro.

A sessão foi marcada também pela presença de famílias que cobram a construção de mais unidades habitacionais.

Na oportunidade, o presidente da Câmara, Cassiano Maia (PSDB), anunciou a devolução de R$ 12 milhões, sobra do duodécimo, fruto de economia do Legislativo.

Encerrando a sessão solene, o prefeito Ângelo Guerreiro utilizou a tribuna para direcionar algumas palavras aos vereadores, de forma individual. E, ainda falar das ações e obras da gestão dele, bem como, prestar contas. Na oportunidade, anunciou a construção de 192 unidades habitacionais no bairro Vila Piloto e assinou ordem de serviço para a construção de salas de aulas na escola Elaine de Sá Costa, no valor de R$ 1,7 milhão, e também na escola General Custódio de Oliveira.

Foi assinada também a ordem de serviço para a contratação de empresa para execução de guarita e cercamento no Parque da Cascalheira. Além disso, autorizou a contratação de empresa para execução de obra civil para reforma de terminal rodoviário.

Ainda durante a sessão, autorizou a contratação de empresa para obra de infraestrutura urbana, pavimentação asfáltica e drenagem de águas pluviais, em diversas ruas do bairro Vila Haro (etapa I). Contratação de empresa para execução de obra civil – cercamento em área institucional, na avenida Jamil Jorge Salomão e também para a pavimentação de ruas do bairro Vila Verde e Distrito de Arapuá. Anunciou ainda a pavimentação de ruas nos bairros Vila Nova, Alvorada e Vila Alegre.

