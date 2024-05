Shopping Popular será entregue no 2º semestre

O novo Shopping Popular de Três Lagoas será inaugurado no segundo semestre deste ano. O empreendimento está em construção em uma área na Esplanada da NOB, na área central da cidade, ao lado da feira central. O novo camelódromo ocupará uma área total de quase 5.000m² e terá mais de 100 boxes, além de espaços destinados à alimentação e áreas de circulação.

Atualmente, o Shopping Popular de Três Lagoas funciona em um prédio antigo em frente a Lagoa Maior, e conta com cerca de 100 lojas, cerca de 20 delas estão fechadas, enquanto outras operam com muito esforço, diante da redução de clientes no local.

Antigamente, o Shopping Popular era movimentado, quando funcionava na calçada da avenida Rosário Congro, no Centro da cidade. Em 2011, o cenário mudou quando o camelódromo foi transferido para o antigo mercado municipal, em frente à Lagoa Maior.

A esperança para a melhoria nas vendas está na construção do novo shopping popular. Na semana passada, representantes da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, se reuniram com os lojistas para discutir as regras de funcionamento, a distribuição dos boxes e o andamento da obra do novo empreendimento, orçado em R$ 15 milhões.

Os recursos para a primeira etapa são provenientes do governo do Estado, totalizando R$10.083.360,64, enquanto os da segunda etapa são da Caixa Econômica, no valor de R$5.264.846,74, e da contrapartida do município de R$255.846,03.

De acordo com a prefeitura, o novo espaço visa proporcionar um ambiente mais amplo e adequado para os comerciantes e clientes.