Três Lagoas deve registrar até 38ºC nesta quinzena

Os primeiros 15 dias de maio serão quentes e abafados em Mato Grosso do Sul, incluindo Três Lagoas, de acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul (Cemtec). Há risco de nova onda de calor em toda região sul-mato-grossense, com temperaturas entre 35ºC e 38ºC, com baixos valores de imunidade relativa do ar, entre 25% a 45%, com tempo quente e seco.

Segundo a meteorologista e coordenadora do Cemtec, Valesca Fernandes, “essas temperaturas de calor decorrem da pressão atmosférica, que atua como um bloqueio inibindo a formação de nuvens e chuvas de grandes escadas”, explicou. De acordo com o Cemtec, a previsão do tempo está baseada, entre outros, em dados observados de hora em hora nas estações meteorológicas de superfície, convencionais ou automáticas, espalhadas por todo o território nacional.

Conforme a tabela meteorológica do Cemtec, entre 30 de abril a 13 de maio, haverá uma variação dos valores de temperaturas, que podem ter mínima de 19ºC e máxima de 38ºC. Entre os dias primeiro e dois de maio, Três Lagoas registrou dias ensolarado, com altas temperas e baixa umidade relativa do ar e sem previsão de chuva, com temperatura mínima de 24ºC e máxima de 34ºC, com tempo quente e seco.

De acordo com a previsão do Cemtec, a intensa massa de ar quente seco deverá impedir o avanço de frente fria para o restante do estado. Além disso, o transporte de calor e umidade, combinado a um sistema de baixa pressão atmosférica, podem favorecer a formação de instabilidades.