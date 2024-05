Três Lagoas é destaque na geração de empregos e abertura de empresas

Mesmo sem nenhum grande empreendimento em andamento em Três Lagoas, o município registrou saldo positivo em várias atividades econômicas no primeiro trimestre de 2024, se comparado ao mesmo período do ano passado.

De acordo com Boletim Econômico Trimestral divulgado nesta semana pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, referente aos três primeiros meses de 2024, Três Lagoas registrou crescimento na abertura de empresas, na geração de empregos e nas exportações.

Nos três primeiros meses deste ano, o município registrou 772 CNPJs abertos e 389 extintos, resultando em um saldo positivo de 383 empresas constituídas, o que representa um acréscimo de 22% se comparado ao mesmo período do ano passado. Três Lagoas é a terceira cidade de Mato Grosso do Sul com maior número de CNPJs abertos neste ano. A categoria dos microempreendedores individuais (MEI), representaram 73,1% dos novos CNPJs abertos na cidade.

Atualmente, Três Lagoas possui 14.667 negócios com CNPJs ativo na cidade.



EMPREGO

A abertura de novos empreendimentos em Três Lagoas reflete positivamente na geração de empregos no município, que segue entre as cidades de Mato Grosso do Sul com mais oportunidades de trabalho.

De acordo com dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério do Trabalho e Emprego, no primeiro trimestre deste ano, Três Lagoas registrou 8.113 contratações, contra 7.414 demissões, resultando em saldo positivo de 699 novas vagas de emprego com carteira assinada, crescimento de 10,6% em relação ao mesmo período do ano passado. Do total de vagas criadas neste ano, a indústria foi responsável por 365 novos postos de trabalho. O setor industrial registrou um aumento de 194,4% nas contratações se comparado ao mesmo período do ano passado e foi responsável por 52,2% das novas vagas de emprego geradas em Três Lagoas no primeiro trimestre de 2024. O setor de Serviços aparece em segundo na abertura de novas vagas nesse trimestre, com 276 novos postos de trabalho abertos.

EXPORTAÇÕES

Três Lagoas segue como o principal município exportador em Mato Grosso do Sul, sendo responsável por 31,3% de tudo o que o estado vende para fora do país. No primeiro trimestre deste ano, o município exportou 1.949.685.437 de dólares, aumento de 19,3% em comparação com o mesmo período de 2023.

As fábricas de celulose instaladas no município são as responsáveis pela liderança da cidade no ranking das que mais exportam em Mato Grosso do Sul. O destaque é a celulose, responsável por 88,6% das exportações, tendo a China como principal compradora, com um volume de negócios de 925 milhões de dólares.