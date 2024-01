Três Lagoas foi a terceira cidade que mais abriu empresas em MS

Em 2023, Três Lagoas registou a abertura de 436 empresas, segundo dados da Junta Comercial de Mato Grosso do Sul (Jucems). O município foi o terceiro no estado que mais contabilizou abertura de empresas no ano passado.

Campo Grande foi a cidade que mais registrou a abertura de empresas em 2023, foram 4.331, e em segundo lugar aparece Dourados, com 1.209.

Em quarto Ponta Porã (298); Naviraí (274); Nova Andradina (191); Chapadão do Sul (183); Maracaju (163); Paranaíba (156); São Gabriel do Oeste (142); Ribas do Rio Pardo (130); Sidrolândia (116) e 2.488 nos demais municípios.

Em todo Mato Grosso do Sul, no acumulado de janeiro a dezembro do ano passado, foram abertas 10.117 novas empresas no estado, número 5,36% superior ao registrado no exercício de 2022, quando foram constituídas 9.602 empresas.

Deisilene Sobral faz parte da lista de empresárias que abriram empresas em Três Lagoas ao longo de 2023. Deise, como é chamada, passou de funcionária para empresária, e no ano passado decidiu abrir um salão de beleza no Shopping de Três Lagoas. Deise diz que a aposta na franquia e abertura do salão no shopping deu muito certo, e o resultado tem sido satisfatório.

