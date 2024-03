Três Lagoas terá arena multiuso de R$ 71 mi

Uma arena multiuso com capacidade para 20 mil pessoas no valor de R$ 71 milhões será construída em uma área nas proximidades do balneário público municipal. O anúncio da obra foi feito pelo prefeito Ângelo Guerreiro (PSDB), durante o lançamento do pacote de obras no valor de mais de R$ 350 milhões.

De acordo com o prefeito, o estacionamento da arena terá capacidade para 1.200 veículos. No entanto, a prefeitura já está analisando a compra de outra área nas proximidades para aumentar o estacionamento e chegar à capacidade de oito mil veículos.

De acordo com o projeto apresentado, a arena multiuso terá ainda praça de alimentação e, até um heliponto. O espaço será utilizado para todos tipos de eventos, desde rodeio, até eventos nacionais, segundo o prefeito. O centro terá acústica para evitar barulho.

Guerreiro adiantou que, o local será terceirizado e a prefeitura abrirá licitação para contratar a empresa que ficará responsável pela arena. A construção do centro de eventos, segundo o prefeito, deve ter aporte do governo estadual no valor de R$ 42 milhões.