Três Lagoas terá o "1º Kombi Fest" neste sábado

Será realizado, no sábado (20), um encontro de fãs de “Kombis”, em Três Lagoas. O evento será na esplanada da NOB, no Centro da cidade. Os organizadores do “1º Kombi Fest” participaram do programa RCN Notícias e destacaram que os veículos serão em formato trucks oferecendo aos visitantes vários tipo de alimentos, como cachorro-quente, caldo de cana, churros, entre outros.

Haverá apresentação de musical, dos anos 60, 70 e 90, além das atuais. O evento está previsto para iniciar a partir de 18h até às 23h, com entrada gratuita.

Confira abaixo mais detalhes do “1º Kombi Fest”: