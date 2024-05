Três Lagoas terá novamente radares em ruas e avenidas

A Prefeitura de Três Lagoas e o Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran/MS) vão instalar oito radares em ruas e avenidas da cidade. Para isso, será assinado um convênio com a empresa que irá instalar e administrar os equipamentos.

Os dispositivos de segurança serão instalados devido a quantidade de acidentes registrados no trânsito de Três Lagoas, segundo o secretário Geral da prefeitura, Gil Alexandre, que foi incumbido pelo prefeito Ângelo Guerreiro, a desenvolver um trabalho para melhorar o trânsito da cidade. Somente nos quatro primeiros meses deste ano, o 2º Batalhão da Polícia Militar registrou 200 acidentes de trânsito, com cinco mortes.

Diariamente acidente são registrados em ruas e avenidas de Três Lagoas. Em alguns casos, nem entram para as estatísticas da Polícia Militar, que só comparece as ocorrências quando têm vítimas. Muitas vezes os envolvidos acabam nem registrando o boletim de ocorrência.

Segundo Gil Alexandre, além dos radares, mais seis semáforos também serão instalados na cidade. Os equipamentos que visam reduzir o excesso de velocidade dos veículos serão instalados em pontos estratégicos, como nas proximidades de escolas e igrejas. “Às vezes, nem próximo aos órgãos públicos, mas em avenidas onde condutores abusam da velocidade”, esclareceu.

O secretário informou que estudos de engenharia já foram feitos pelo Departamento Municipal de Trânsito e pela empresa que vai instalar os equipamentos. Os dispositivos de segurança, conforme Gil Alexandre, atendem reivindicações de moradores. “O equipamento é um acessório a mais para ajudar no trânsito, e não está ali para multar, mas para que o condutor mantenha a velocidade permitida na via”, salientou.

Em 2019, por falta de renovação de convênio e dívidas com o Detran, a empresa que administrava radares e lombadas eletrônicas em Três Lagoas, deligou os equipamentos, instalados em 2015, em ruas e avenidas da cidade. Apenas os radares instalados nas rodovias que cortam a cidade sem funcionando.