Últimos dias de abril serão de calorão em Três Lagoas

Uma massa de ar seco deixa o tempo estável e com altas temperaturas. Uma nova onda de calor se aproxima de Mato Grosso do Sul elevando ainda mais as temperaturas, em pleno outono. É o que indica a previsão do tempo para esta terça-feira (23), em Três Lagoas.

O dia será de sol, sem nuvens no céu. Noite de tempo aberto ainda sem nuvens, e não tem previsão de chuva.

Continue Lendo...

De acordo com a previsão do tempo do Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), a atuação de um sistema de alta pressão atmosférica favorece o tempo seco e inibe a formação de nuvens e chuva em grande escala.

O alerta fica por conta da baixa umidade relativa do ar, por isso, recomenda-se ingerir bastante líquido e evita exposição ao sol nos horários mais quente e seco do dia.

Em Três Lagoas os termômetros estarão em elevação, a mínima registrada foi de 20°C, e a máxima pode chegar aos 34°C.