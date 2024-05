Atletas de Três Lagoas conquistam ouro e prata em torneio de natação em Votuporanga

Dois atletas de Três Lagoas foram destaques em um Torneio Regional de Natação, em Votuporanga, no interior paulista. Samuel Hiroaki Barbosa Kuriyama, de 10 anos, conquistou duas medalhas de ouro, uma nos cinquenta metros livre e outra nos cinquenta metros borboleta. Já Rafael Rufino, de 7 anos, conquistou duas medalhas de prata nos cinquenta metros nado livre e, cinquenta nado peito.

Samuel e Rafael fazem parte do projeto esportivo de natação em Três Lagoas. Eles estão há pouco mais de um ano treinando e estão se destacando em competições, como explicou o técnico, Rustem Leal. “Ainda não é um nível técnico alto. Eles ainda têm uma final do campeonato que junta todas as cidades. Mas, o que eles fizeram, agora, disputando com atletas de cidades muito fortes na natação, como Presidente Prudente, Araçatuba e Andradina, eles foram muito bem”, explicou.

Para as crianças nesta idade, as competições não passam de uma diversão, como expressou o medalhista de ouro, Samuel Hiroaki. “Eu achei divertido. E deu para ver várias pessoas nadando e fazendo provas diferentes”, contou. Já o Rafael é mais tímido, ele comentou que a bateria foi muito difícil, mesmo assim, ele se sente orgulho pelas duas medalhas de prata. “A competição foi difícil. Eu fiz os 50 nados livre e 50 peitos. Eu fiquei feliz”, expressou.

A natação é o esporte mais completo por exercitar todos os músculos e ajuda no sistema respiratório. Para as crianças, a natação serve como uma atividade extra complementar, mas depois de tanto se destacarem os dois querem mesmo se tornar profissionais. Para o pai do Samuel, o Denisvaldo de Souza, estar orgulhoso do filho, e disse que não vai faltar apoio.“A emoção é grande demais. Mesmo tendo experiência em campeonatos de futebol, foi uma emoção que ainda não tinha vivido em acompanhar o filho em competição como essa”, expressou.

O mesmo se aplica para a família do Rafael Rufino. A mãe é só orgulho do filho, mesmo sabendo que o caminho de um atleta profissional é difícil, mas contou que estará presente para dar todo o suporte. “É difícil. É um misto de emoção e orgulho, que a gente gosta. Sempre apoiamos o esporte, para que ele tenha, também, uma ocupação e faça algo de bom. É um incentivo para que ele seja alguém melhor”, contou. Agora, os dois se preparam para as competições estaduais.

