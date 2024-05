Abertas inscrições gratuitas para aulas de futsal masculino

A Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer (Sejuvel) abriu inscrições para aulas de futsal masculino. São 25 vagas destinadas a meninos de 11 a 14 anos de idade. As aulas serão realizadas às terças e quintas-feiras, das 7h às 9h, no Ginásio Poliesportivo “Eduardo Milanez”.

Os interessados devem procurar a sede da Sejuvel acompanhados dos responsáveis. O Ginásio Municipal de Esportes “Cacilda Acre Rocha”está localizado, no cruzamento da avenida Clodoaldo Garcia, com a rua Maria Guilhermina Esteves, com atendimento de segunda a sexta-feira, das 7h às 11h e, das 13h às 17h.

Continue Lendo...

O telefone para contato é (67) 3929-1800.