Festividade de Nossa Senhora de Fátima será no dia 19 de maio em Três Lagoas

A programação da Festividade de Nossa Senhora de Fátima acontecerá no dia 19 de maio, na Igreja São José, localizada na avenida Ranulpho Marques Legal, com a rua Bruno Garcia, em Três Lagoas.

No dia festividade, será feito um almoço com o tradicional “porco no rolete”. O valor da mesa para quatro pessoas é de R$ 250,00. Os recursos arrecadados serão para reformar a Igreja Nossa Senhora de Fátima, segundo o Padre Silvio.

No programa RCN Notícias, desta sexta-feira (3), o Padre Silvio, informou ainda que, haverá uma ação presbiteral com o diácono João Marcos de Almeida Molina. E nos três dias que antecedem a festa haverá novena na Igreja Nossa Senhora de Fátima.

“Sempre que há comemoração de qualquer santo a expectativa é imensa. Neste ano, teremos o “porco no rolete”, para deliciarmos ao redor de famílias maravilhosas. A novena já começou. Todos os dias são feitas homenagens dedicadas as mães, crianças e famílias”, contou o Padre Silvio.

A Igreja Nossa Senhora de Fátima fica localizada no Centro do bairro Vila Piloto. Nela, também acontecem missas todos os domingos, as 19h45.

