Véspera de feriado de tempo estável e altas temperaturas em Três Lagoas

Terça-feira (30), amanheceu com sol, e o céu deve permanecer o dia todo sem nuvens, mais um dia de altas temperaturas, em Três Lagoas.

De acordo com Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), por conta da atuação de um sistema de alta pressão, não há previsão de chuva, e o tempo continua seco e baixos valores de umidade relativa do ar, entre 25% e 45%.

Sobre o sistema de alta pressão, ele atua como um bloqueio atmosférico, inibindo a formação de nuvens e chuvas em grande escalar.

Em Três Lagoas, a temperatura mínima registrada foi de 22°C, e a máxima pode chegar aos 35°C.