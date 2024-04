2º dia do Encontro de Gestores teve palestras e difusão de conhecimento

O segundo dia do Encontro de Gestores 2024, evento realizado em Campo Grande nesta quarta e quinta-feira (10) para discutir as atividades pecuárias e seus desafios, também contou com muito conhecimento difundido para o público.

Os desafios do agronegócio para este ano vão de oscilações do mercado até questões ambientais e a primeira palestra do dia, foi com o executivo e empreendedor, Luciano Pires, que é palestrante há mais de 30 anos e falou sobre o desenvolvimento de competências para enfrentar desafios e transformá-los em oportunidades de crescimento.

"Eu falei sobre o planejamento antifrágil. Que é você entender que a gente vive hoje num mundo caótico e há acontecimentos que não tem como evitar. Nós somos durante 30, 40, 60, 70 anos treinados a planejar nossa vida para evitar o caos e agora não dá mais. Então nós sabemos que agora eu tenho que me planejar para não só não evitar o caos, como tirar proveito dele com o aprendizado", explicou Luciano.

O evento continuou com a fala sobre performance de pessoas da porteira para dentro, do zootecnista, palestrante e treinador de equipes, Ricardo Arantes. Que fala sobre o cenário autal do agronegócio em Mato Grosso do Sul e diz achar o momento oportuno para o produtor se preparar com conhecimento e equipe.

"Econômicamente, nós estamos passando por uma baixa de ciclo. Nossa carne está com valor baixo, nossa soja também está com valor baixo, mas eu penso que é justamente agora a hora do pecuarista estar antenado e planejar uma boa equipe. Muitas fazendas estão desmotivadas e não querem investir em colaboradores, mas essa é a hora de você reformar a sua equipe, de investir na sua equipe, para a hora que o ciclo voltar, e ele vai voltar, você esteja com a sua equipe preparada", afirmou Ricardo.

E para descobrir como os acontecimentos externos impactam na pecuária e quais são os fatores que uma fazenda precisa gerenciar para garantir performance técnica e financeira, o público acompanhou a palestra do zootecnista e mestre em produção animal, Antonio Chaker.

"Uma fazenda que entrega resultado é aquela que consegue ganhar mais do que 4% do valor da terra. Para que isso aconteça, precisa se trabalhar de três grandes grupos ou três iniciativas: gente, gestão e produção. Então a gente precisa atrair, manter pessoas trabalhadoras, engajadas, precisa acompanhar se está acontecendo tudo aquilo que foi planejado dentro de um plano e precisa garantir com que exista uma produção de altíssimo nível com muito processo bem estruturado", contou Antonio.

O corretor de seguros no agro, Rafael Uliam, diz como aproveitou os conhecimentos do evento para sua profissão.

"Participei dos dois dias de evento, foi muito válido para minha profissão, ainda mais eu que tenho muito cliente ligado ao agronegócio, deu para esplanar bastante o momento atual que os produtores rurais estão passando, visão de futuro, o que pode ser feito para melhorar e amenizar a sua demanda e a sua profissão daqui para frente", disse Rafael.

Fernando Loureiro Lima, empresário que trabalha no setor da pecuária, também conta o que achou do evento.

"Esse evento está fantástico em todos os sentidos, muito bem organizado, público bom e os palestrantes excelentes. A motivação do setor nosso pecuário depende de saber não só a tecnologia que esses profissionais trazem, mas também as tendências de mercado e o ânimo para os produtores do que pode ser feito para a gente lidar com a diversidade de momento", concluiu Fernando.

