Diante dos diversos desastres naturais que tem feito vítimas por todo o mundo, como o as enchentes que atingiram 414 municípios no Rio Grande do Sul, Matheus Barros comentou na coluna de hoje sobre a necessidade de construções temporárias que sirvam de abrigo de emergência em casos como o do RS.

Ouça a coluna CBN Cidadania e Sustentabilidade na íntegra: