Frustração dos bolsonaristas

Toda a programação feita pelo deputado federal Rodolfo Nogueira (PL) para o lançamento da candidatura da sua esposa, Gianni Nogueira, a prefeita de Dourados, com as bênçãos do ex-presidente Jair Bolsonaro foi desmontada com o cancelamento da viagem.

Ontem, Bolsonaro postou mensagem no X, antigo Twitter, cancelando sua agenda no mês de maio para recuperação do tratamento da sua saúde. "Sigo internado em tratamento no Hospital Vila Nova Star, em consequência cancelei minha agenda de Maio", diz a nota de Bolsonaro.

Continue Lendo...

O ex-presidente foi internado em Manaus para tratamento de erisipela. O caso agravou e ele foi levado a São Paulo. E não é a primeira vez que Bolsonaro cancela visita, este ano, a Mato Grosso do Sul. Nem tudo saiu como fora programado por Rodolfo Nogueira para criar musculatura na pré-candidatura de Gianni. A presença de Bolsonaro em Dourados era para atrair o apoio dos bolsonaristas a pré-candidatura da esposa do deputado. Mas Rodolfo deve acertar com o ex-presidente agenda para junho.

O cancelamento da agenda de Bolsonaro pode ter frustrado a expectativa de seus seguidores em Dourados, enquanto os rivais devem ficar aliviados. A ideia era criar um grande impacto político em Dourados com a visita do ex-presidente. O cancelamento da visita dá, ainda, fôlego às articulações da senadora Tereza Cristina, presidente regional do PP, para convencer Bolsonaro a desistir da Gianni e apoiar a reeleição do prefeito Alan Guedes (PP). Se isso acontecer, será um golpe nos planos políticos do deputado Rodolfo Nogueira, um dos mais fieis dos seguidores do ex-presidente.

Confira na íntegra: