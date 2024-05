Hospitais têm até hoje para aderir ao programa de redução filas de cirurgias eletivas

Esta quarta-feira (08) é o último dia para os hospitais enviarem o termo de adesão ao Programa MS Saúde: Mais Saúde, Menos Fila. Este ano, a expectativa é que sejam investidos R$60 milhões em atendimentos cirúrgicos e exames em Mato Grosso do Sul.

Em entrevista ao Jornal CBN CG, a superintendente de Gestão Estratégica da Secretaria de Estado de Saúde, Maria Angélica Benetasso falou sobre a abertura da segunda etapa do programa em 2024. “No primeiro ano, foram realizados mais de 14 mil procedimentos entre exames e cirurgias como oftalmologia e ortopedia, que estão entre os serviços mais executados. Este ano, a expectativa é ultrapassar os 15 mil procedimentos”.

Uma das novidades para esta segunda etapa é aumento das especialidades médicas oferecidas. No ano passado eram sete especialidades, este ano são nove: anomalia crânio facial, ortopedia, oftalmologia, bariátrica, vascular, geniturinário, cirurgia geral, otorrinolaringologia, plástica reparadora e cabeça e pescoço.

Os municípios mais executores, com maior número de cirurgias, são Campo Grande, Santa Rita do Pardo e Fátima do Sul. Segundo a superintendente, a parceria e o comprometimento dos municípios com a saúde são os principais indicadores para o bom resultado. Acompanhe a entrevista completa.