SOS Rio Grande do Sul

É pessoal, não poderia ser diferente, hoje a nossa coluna faz uma pausa às receitas e viagens pra dar um recado de solidariedade de extrema importância.

Diante da tragédia das enchentes no Rio Grande do Sul, é fundamental que todos se unam para oferecer ajuda e apoio às vítimas.

Existem diversas formas de contribuir para minimizar os impactos dessa situação devastadora.

Aqui estão algumas maneiras de auxiliar:

1. Doações: Verifique junto a organizações não governamentais (ONGs), instituições religiosas, prefeituras e entidades de assistência social quais são as necessidades mais urgentes. Itens como alimentos não perecíveis, água potável, roupas, materiais de higiene pessoal, colchões, cobertores e produtos de limpeza são sempre bem-vindos.

2. Voluntariado: Se você estiver longe ou próximo às áreas afetadas pelas enchentes, procure por grupos de voluntários locais ou organizações que estejam coordenando esforços de ajuda. Eles podem precisar de pessoas dispostas a ajudar no resgate (no caso de estar perto), no abrigo de desabrigados, na distribuição de mantimentos e na limpeza das áreas atingidas.

3. Divulgação: Utilize as redes sociais e outras plataformas para compartilhar informações sobre onde e como ajudar. Compartilhe números de telefone de instituições e pontos de coleta, além de contatos de pessoas que estão organizando a assistência. Isso pode facilitar a chegada de doações e voluntários.

4. Contribuição financeira: Se você não puder ajudar de forma presencial ou com doações físicas, considere fazer uma contribuição financeira para organizações que estão atuando no auxílio às vítimas das enchentes. Verifique com essas entidades quais são os meios disponíveis para realizar doações.

5. Solidariedade e empatia: Além de todas as ações práticas, é importante demonstrar solidariedade e empatia com as pessoas afetadas. Ofereça palavras de apoio, compreensão e encorajamento. Mostre que estamos juntos nessa luta e que não estão sozinhas.

Lembrando que é essencial respeitar as orientações das autoridades locais e seguir todas as medidas de segurança para evitar colocar-se em risco ou sobrecarregar as equipes de resgate. A tragédia das enchentes exige uma resposta coletiva e solidária, e cada pequena ação pode fazer a diferença na vida das pessoas afetadas.

Se você tem uma viagem turística para o Rio Grande do Sul comprada, não cancele, remarque. Se você é um apreciador de vinhos, privilegie os vinhos do Sul.

Aproveito para compartilhar aqui 3 perfis do Instagram bem atuantes nessa ajuda humanitária:

@chefivanachcar que montou uma linha de frente nacional de Chefs em prol da divulgação de notícias e pontos de ajuda, se você for da área da gastronomia e quiser ajudar, junte-se ao grupo RS Gastronomia Viva, o link está na bio do chef Ivan, no perfil do instagram dele;

@meurangododia do Felipe Boito, um dos muitos Chefs gaúchos voluntários que está atuando diariamente na front desse desastre;

E o @quintadaestancia na região de Viamão, grande Porto Alegre, da Estância das Oliveiras (um dos azeites mais premiados do Brasil) que está doando água potável do seu poço artesiano para a população e hospitais.

