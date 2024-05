Estelionatários aproveitam comoção nacional com enchentes no RS para aplicar golpes

Num momento de comoção nacional às famílias do Rio Grande do Sul, vítimas das enchentes no estado, um movimento segue na contramão da solidariedade, os estelionatários que aproveitam a situação de vulnerabilidade para aplicar golpes.

Segundo o delegado da Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (DEPAC), de Campo Grande, Rodrigo Camapum em situações como essas os estelionatários utilizam a própria disposição das pessoas em doar para aplicar golpes.

O delegado orientou para que as pessoas observem com mais cuidado as informações, que pesquisem antes e que busquem os meios e canais oficiais para destinar as doações.

Em caso de golpe, a orientação é de que o cidadão busque o quanto antes a autoridade policial. “Faça o boletim de ocorrência”. Acompanhe a entrevista completa.