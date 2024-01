Adolescente de 17 anos era líder de quadrilha na fronteira

Polícia Civil em Corumbá, com apoio da Polícia Penal e Polícia Militar, deflagrou, a Operação Inviolável para cumprir 5 mandados de prisão, 1 de internação provisória de adolescente de 17 anos e 6 mandados de busca e apreensão. Investigação de dois meses identificou que o adolescente era quem organizava assaltos a residencias e roubos de carros para serem levados para a Bolívia, principalmente.

Os objetos roubados eram encaminhados para um ponto ilegal de venda de drogas. Nos crimes, em geral os bandidos ameaçavam as vítimas e as mantinham refém para tentar, possivelmente, intimidar as denúncias.

Continue Lendo...

Durante as buscas das autoridades, foram presas duas pessoas em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas e receptação.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A operação visou combater associação criminosa especializada em cometer crimes de roubos a residência, mediante a restrição da liberdade das vítimas, utilizando armas de fogo, e roubo de veículos transportados para o exterior.

As investigações tiveram início em novembro, após uma série de roubos a residência praticada nos bairros Centro América e Previsul, na cidade de Corumbá, e, também, em Ladário. Nessa apuração, foi possível a identificação de todos os envolvidos: 4 adultos e 1 jovem de 17 anos.



Além de identificar os 5 autores dos roubos, foi identificado, também, uma “boca de fumo” onde parte dos objetos roubados eram vendidos pelos investigados.

Nesta “boca de fumo” foi realizada busca, onde foram apreendidos TVs e um tablete, todos roubados, além de drogas. Além disso, foram presas duas pessoas pelos crimes de tráfico e receptação.

Os seis presos foram encaminhados ao presídio e o adolescente apreendido foi internado na UNEI de Corumbá. Todos vão passar por audiência de custódia.

A Polícia Civil, ainda, destaca a importância da cooperação entre as forças policiais estaduais para o combate ao crime organizado.

Denúncias para a Polícia Civil de Corumbá podem ser encaminhadas para o telefone/whatsapp (67) 3234-7111