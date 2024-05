Edição do Circuito Gastronômico tem mais de 100 restaurantes no estado

A segunda edição do Circuito Gastronômico “Isto é Mato Grosso do Sul – Sabores da Terra” foi lançado nesta segunda-feira (6) e tem a participação de mais de 100 restaurantes e bares em Campo Grande, Corumbá, Bonito e Três Lagoas.

O evento vai até o dia 21 de maio e tem o objetivo de preservar e valorizar a culinária sul-mato-grossense, com alimentos que carregam uma história e tradição.

Os estabelecimentos inscritos comercializarão pratos com pelo menos um ingrediente regional e pantaneiro, como: baru, pequi, guavira, carne de sol, mel do Pantanal, linguiça de Maracaju, erva-mate, polvilho azedo e doce, farinha de milho saboró, galinha caipira, pintado, mocotó, miúdos, derivados de búfalo, coentro, pacu, farinha de mandioca de Furnas, palmito/guariroba, mandioca, traíra e sobá.

O circuito contará com a curadoria dos chefs Paulo Machado e Felipe Caran. O maior evento gastronômico do Estado conta com o apoio da Fundação de Turismo de MS (Fundtur), Sebrae e Senar.

A realização está a cargo de Márcia Marinho, que atua no segmento como hunter de novos nomes de chefs, produtos e estabelecimentos e criadora de um dos maiores portais de gastronomia do Estado (Saborise) e do Festival de Carnes de MS; José Marques, apresentador de Festas e Eventos TV, veiculado no site Campo Grande News, TVMS Record e CBN Campo Grande, e realizador do Noiva Fashion e do KidsfashionMs; e do Sindicato Empresarial de Hospedagem e Alimentação de Mato Grosso do Sul (Sindha/MS).

Confira os estabelecimentos participantes