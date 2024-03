Agendão da semana tem comédia, música e cultura

O fim de semana promete diversidade cultural e muito entretenimento em Mato Grosso do Sul. A 16ª Semana do Artesão tem programação no Armazém Cultural, em Campo Grande, com atrações musicais, como o Grupo Tradição no sábado, além da Feira do Artesanato “Mãos que Criam”, que reúne expositores do estado inteiro, colocando à venda seus produtos criativos.

A partir deste sábado o universo nerd marca presença em mais uma edição do Sesc Geek. Vai ter concurso de cosplay, karaokê, jogos, coreografias, Museu Itinerante do Videogame e muito mais. Na música, Guilherme Arantes se apresenta em Campo Grande para comemorar seus 48 anos de carreira, com repertório que traz os maiores sucessos. E tem artistas da terra em destaque também: o duo campo-grandense Vozmecê lança ao vivo o novo single “Bafafá”, com participação especial de Beca Rodrigues, Silveira e Jerry Espíndola.

Continue Lendo...

Os fãs de comédia também serão contemplados pelo Agendão deste fim de semana. Isso porque a dupla “Os Calabresos”, formada por Toninho Tornado e Netto Tomaz, que se tornou febre na internet, faz o stand up "Na Pegada da Comédia". No clubinho do Cegê Comedy, Daniel Lacraia, Fred Oshiro, Alex Zazyki, Raphaele Machado, Samuel Isidoro e Higor Alexandre vão tomar conta do palco, prometendo envolver o público com muita gargalhadas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A Setesc e a FCMS (Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul) listam os principais eventos do fim de semana. Confira:

Sexta-feira (22)

Semana do Artesão - Nesta sexta-feira, das 14h às 22h, a Feira do Artesanato “Mãos que Criam” continua com expositores colocando seus produtos à venda no Armazém Cultural. Às 16h30, tem a palestra “Artesanato e Colaborações Criativas”, com Dorotéa Naddeo. O objetivo é criar oportunidade para que os artesãos sul-mato-grossenses obtenham informações sobre como estabelecer parcerias e colaborações com outros artesãos, designers ou marcas para aumentar a visibilidade e impulsionar as vendas. A atração musical da noite será com Dieguinho, a partir das 19h.

Horário: a partir das 14h

Local: Armazém Cultural - Av. Calógeras, 3065 - Centro

Entrada: gratuita

Quintal do Tamanduá - O Instituto Tamanduá se instala em Campo Grande, com foco e esforços na preservação de tamanduás, preguiças e tatus, além do trabalho de educação ambiental envolvendo as espécies no Pantanal. Para inaugurar a sede na capital, o órgão prepara o Quintal do Tamanduá, com apresentação musical de Guga Borba e Mari Ogatha, e grafite no talento de Curumex e Pedro Morato.

Horário: 19h às 23h

Local: R. Ceci, 45 - Centro

Entrada: gratuita

Delas pra Elas - A Coletiva De Trans pra Frente organiza o primeiro sarau artístico e performático “Delas pra Elas: Das flores que nunca recebemos”. O evento contará com diversas performances, desfiles e muita arte. A entrada é gratuita, porém há a opção de contribuição voluntária de R$ 5. Todo o valor arrecadado na bilheteria será destinado à produção do espetáculo “Culto das Travestys”, uma abordagem sobre as identidades travestis brasileiras em Mato Grosso do Sul, que trará uma estética ritualística, mística e sagrada, desafiando as normas e imposições sociais.

Horário: 18h

Local: Grupo Casa - Coletivo de Artistas - R. Visconde de Taunay, 306 - Amambai

Entrada: gratuita, com opção de contribuição voluntária de R$ 5

Exposição do Tarja Preta - Com uma visão ampla para as diferentes expressões culturais, a Exposição de Livros e Poesias do Coletivo Tarja Preta será montada no Espaço Energia da Energisa. Conhecido pela literatura independente, formado por 32 escritoras e escritores de Mato Grosso do Sul, o Coletivo levará para o Espaço uma performance poética envolvendo a leitura e declamação de textos literários numa proposta informal de disseminação da palavra escrita. A exposição segue até 17 de maio.

Horário: 7h às 17h

Local: Espaço Energia – Av. Afonso Pensa, 3.901 - Jardim dos Estados

Entrada: gratuita

Quintal Sesc - O Quintal Sesc desta sexta terá temática especial em comemoração ao St. Patrick Day. As atividades para a criançada terão início às 17h, com diversas brincadeiras, pinturas faciais e recreação. Às 19h, a banda Muchileiros subirá ao palco com seu repertório de pop-rock, que traz influências dos ritmos andinos, para animar o público presente. Logo depois, às 20h30, será a vez de Haiwanna, com muito rock.

Os visitantes poderão desfrutar de uma variedade de opções, incluindo salgados, pamonha, pratos veganos, sobá, hambúrgueres, espetinhos, sucos naturais e pastéis. Para celebrar o St. Patrick, diversas choperias renomadas estarão presentes nesta edição. Além disso, vai ter feirinha de artesanato. Os amigos de quatro patas também serão bem-vindos para aproveitar o ambiente. Por se tratar de um espaço ao ar livre, a programação está sujeita a alterações devido às condições climáticas.

Horário: 17h às 22h

Local: estacionamento da Riachuelo – 1º piso, no Shopping Campo Grande – Av. Afonso Pena, 4909 – Santa Fé

Entrada: gratuita

Stand up – Que tal começar o fim de semana dando muitas risadas? Os comediantes Daniel Lacraia, Fred Oshiro, Alex Zazyki, Raphaele Machado, Samuel Isidoro e Higor Alexandre vão tomar conta do palco do Cegê Comedy nesta sexta-feira. E é claro que terá muita cerveja gelada à venda.

Horário: a partir das 20h

Local: R. Cadênio, 55 – Santa Fé

Entrada: R$ 10 no local

Ita Center Park – Crianças e adultos podem desfrutar de momentos de diversão no Ita Center Park, localizado no Shopping Campo Grande, que oferece uma ampla variedade de atrações, incluindo Ranger, Disco, pista de choque, cine 6D, Tagada, Twister, Bruxo, rock & roll, cama elástica, giostrina, trenzinho, charrete, caminhãozinho, tiro ao alvo, pesca e roda gigante. Os ingressos têm os seguintes valores: um ingresso por R$ 15 e quatro ingressos (combo), por R$ 50. A Roda Gigante tem valor separado, sendo R$ 20 o individual e R$ 60 o combo com quatro cadeiras. O horário de funcionamento é das 17h às 22h, de segunda à sexta-feira. Aos sábados, domingos e feriados é das 15h às 22h.

Horário: 10h às 22h

Local: Shopping Campo Grande – Av. Afonso Pena, 4909 – Santa Fé

Páscoa da Família - O espaço da Vila Morena, localizado nos altos da Avenida Afonso Pena, sediará a segunda edição da Páscoa da Família a partir desta sexta-feira. A abertura está marcada para as 18h30 e contará com a primeira Parada Temática da Páscoa, dando início a uma programação que se estenderá até o dia 31 de março.

Quem passar pelo local poderá desfrutar de um ambiente especialmente preparado com decoração temática, a Toca do Coelho. Além disso, haverá uma praça de alimentação, a representação da Santa Ceia Viva, apresentações teatrais, missas, Caça aos Ovos e atividades de pintura facial para as crianças. O principal destaque é a Parada da Páscoa, em que o coelhinho e seus amigos desfilarão pelo local, acompanhados por uma banda musical, espalhando alegria e diversão especialmente às crianças.

O City Tour também estará presente no evento, com saídas diárias da Vila Morena às 19h e 20h. O percurso incluirá passagens em frente ao Bioparque Pantanal, Shopping Campo Grande, Paço Municipal, Obelisco, Praça do Rádio Clube, Praça Ary Coelho, Relógio da 14 de Julho, Estátua Manoel de Barros, Sesc Cultura, Praça das Águas, Parque das Nações Indígenas, Parque dos Poderes, Centro de Reabilitação de Animais Silvestres (CRAS) e Museu das Culturas Dom Bosco.

Horário: a partir das 18h30

Local: Vila Morena - Altos da Av. Afonso Pena

Entrada: gratuita

Feira das Índias - Localizada na Praça Central do Shopping Campo Grande, a feira continua neste fim de semana e oferece uma variedade de produtos característicos de diversas nações, como Índia, Turquia, Paquistão, Indonésia, Tailândia, Japão e até mesmo de regiões do continente africano. O principal objetivo é proporcionar uma experiência cultural única ao público, através dos itens disponíveis, que incluem jóias, acessórios, vestuário, presentes e artigos de decoração típicos desses países.

Horário: 10h às 22h (sexta, sábado e domingo)

Local: Shopping Campo Grande – Av. Afonso Pena, 4909 – Santa Fé

Entrada: gratuita

Rodeio em Touros com shows - O Circuito de Rodeio com Touros vem aí. Além das competições, haverá apresentações ao vivo das duplas Victor e Matheus, e Thalles e Rafael, a partir das 23h30, nesta sexta-feira. Já no sábado, Paraná, Alma Serrana e Canto da Terra animam a festa.

Horário: a partir das 21h e shows às 21h30

Local: Parque do Peão CLC – Rodovia MS-010 km 6, saída para Rochedinho

Entrada: ingressos a partir de R$ 50, com vendas no Gugu Lanches e na El Passo Store (sábado) e pelo telefone (67) 99814-4811 (domingo)

Sábado (23)

Semana do Artesão - A programação da Semana do Artesão no sábado começa logo pela manhã, das 8h às 12h, com café da manhã na Morada dos Baís para artesãos e público em geral. No local, Érika Espíndola vai cantar para os convidados.

A Feira do Artesanato “Mãos que Criam” segue das 14h às 22h, no Armazém Cultural. A partir das 19h, o grupo Tradição chega agitando o público com muito bailão.

O show de sábado na Semana do Artesão fica por conta do Tradição (Foto: Divulgação)

Horário: a partir das 8h

Local: Morada dos Baís - Av. Afonso Pena - Centro (café da manhã) e Armazém Cultural - Av. Calógeras, 3065 - Centro

Entrada: gratuita

Oficinas de artesanato de Páscoa - Pensando na Páscoa, duas oficinas de artesanato serão oferecidas no Shopping Norte Sul Plaza neste fim de semana. Das 14h30 às 16h30, acontece a oficina Ponteira para Lápis ou Chaveiro de Coelho. Já no domingo (24), a oficina é de ponteiras em biscuit (Coelho da Páscoa), também das 14h30 às 16h30.

As vagas são limitadas e as inscrições devem ser realizadas antes, pelo link https://forms.gle/GtJe8v5UnjAJQiF59. No dia da oficina, o participante deve levar 2 kg de alimentos não-perecíveis (exceto sal), que será destinado à Emei do bairro Piratininga.

Horário: 14h30 às 16h30

Local: Shopping Norte Sul Plaza – Av. Pres. Ernesto Geisel, 2300 – Jardim Joquei Club

Entrada: doação de alimentos

Bazar da causa animal - Para auxiliar no custeio da ração e tratamento de saúde de animais resgatados, a professora Priscihellen Ferreira organizará um bazar neste sábado e domingo. Os itens, obtidos entre amigos e apoiadores da causa animal, apresentam excelente qualidade e serão comercializados a partir de R$ 5. Entre os produtos disponíveis, encontram-se roupas seminovas, óculos, calçados, livros e diversos outros itens.

Horário: 16h às 20h

Local: Praça do Papa - Av. dos Crisântemos - Vila Sobrinho

Entrada: gratuita

Pátio Sesc - As crianças terão a oportunidade de se divertir muito na emocionante caça aos tesouros no Pátio Central Shopping.

Horário: 10h

Local: R. Mal. Rondon, 1380 - Centro

Entrada: gratuita

Feira MiXturô – Empreendedorismo, economia criativa e gastronomia. Esta é a Feira Mixturô, que ocupará a Praça do Peixe neste sábado, com o objetivo principal de arte e a cultura acessível a todos e todas. Haverá exposição de pequenos empreendedores e artesãos.

Horário: 16h às 21h

Local: Praça do Peixe – Av. Bom Pastor, 700 – Vilas Boas

Entrada: gratuita

Feira Explosão - A Feira Explosão acontece na Morada dos Bais, trazendo uma variedade de expositores de artesanato, gastronomia e moda sustentável.

Horário: 8h às 13h

Local: Orla da Morada dos Bais

Entrada: gratuita

Desapega Campo Grande - Com a participação de mais de 60 expositores confirmados, o Desapega Campo Grande oferecerá espaços dedicados ao desapego, onde os visitantes terão a oportunidade de adquirir itens de qualidade a preços acessíveis. O evento contará com desapego de roupas, calçados, acessórios, brinquedos, artigos para casa, decoração, livros e até plantas.

Horário: 8h às 16h

Local: Parque Ayrton Senna - R. Jorn. Valdir Lago, 512 - Conj. Aero Rancho

Entrada: gratuita

Sesc Geek - A partir deste sábado o universo nerd toma conta do Shopping Norte Sul Plaza, em mais uma edição do Sesc Geek. A programação conta com concurso de cosplay, atividades recreativas com karaokê, jogos, coreografias e desafios nerds envolvendo toda a família. Quem passar pelo shopping ainda poderá conferir os trabalhos de diversos artistas locais, colecionadores, show de hipnose, tatuagem Geek e muito mais.

Outras duas atrações são o Museu Itinerante do Videogame e o campeonato de Just Dance. O evento segue até 7 de abril. Para mais informações sobre o evento, basta acompanhar os perfis no Instagram: @sescms, @nortesulplaza e @museudovideogameoficial.

Horário: 10h às 22h

Local: Shopping Norte Sul Plaza – Av. Pres. Ernesto Geisel, 2300 – Jardim Joquei Club

Entrada: gratuita

Guilherme Arantes - Em celebração dos 48 anos de carreira, Guilherme Arantes se apresenta em Campo Grande neste sábado, com repertório que traz os maiores sucessos.

Horário: 21h

Local: Palácio Popular da Cultura - Av. Waldir dos Santos Pereira, s/n

Entrada: ingressos a partir de R$ 180, pelo link https://bit.ly/43opJHV

Os Calabresos - Dupla de comediantes febre nas redes sociais, Toninho Tornado e Netto Tomaz fazem o show "Na Pegada da Comédia". Gargalhadas, bordões que estão em alta e pegadinhas vão agitar o público.

Horário: 21h

Local: Teatro Dom Bosco - Av. Mato Grosso, 225 - Centro

Entrada: ingressos de R$ 30 a R$ 120, pelo link bit.ly/47HJXga

St Patrick's Day da Lup - A Lupland Biergarten celebra o St Patrick's Day neste sábado com um espaço totalmente instagramável. O som será do DJ TGB e da banda Gabriel Noah Trio. Prepare sua cartola verde, Barba e peruca, além do trevos de três folhas, porque quem for caracterizado ganhará um brinde da casa.

Horário: a partir das 17h

Local: R. Antônio Maria Coelho, 3285 - Jardim dos Estados

Entrada: ingressos a partir de R$ 20, pelo link https://bit.ly/3VqRVHS

Papo de Boteco - Quatro horas de roda de pagode e samba anima o Quiçá Gastrobar.

Horário: 18h às 1h

Local: Quiçá Gastrobar - R. Euclides da Cunha, 488 - Jardim dos Estados

Entrada: gratuita

Larissa e os Pexe - Uma noite eletrizante é o que promete a banda Larissa e os Pexe no Sunset Growler Station. No palco, o público poderá notar referências de Alanis Morissette, Amy Winehouse, Pearl Jam, Corinne Bailey, Cranberries, Radiohead dentre outros artistas.

Horário: a partir das 18h

Local: Sunset Growler Station - Av. Afonso Pena, 5668 - Chácara Cachoeira

Entrada: ingressos a partir de R$ 40, no link https://bit.ly/3TMBvZd

Domingo (24)

Semana do Artesão - Os artesãos continuam expondo seus produtos na Feira do Artesanato “Mãos que Criam” das 14h às 22h, no Armazém Cultural. No palco, o grupo Batucando Histórias dá o ritmo para as brincadeiras com histórias e músicas folclóricas com textos e melodias autorais, por meio da adaptação de enredos, às 17h.

Horário: a partir das 14h

Local: Armazém Cultural - Av. Calógeras, 3065 - Centro

Entrada: gratuita

Feira do Vai ou Racha - A feira vai reunir 28 expositores de gastronomia, artesanato, moda, brechós e sebos. O DJ TGB anima o evento.

Horário: 7h às 13h

Local: Rua 14 de Julho, 4000 – São Francisco (Atrás do Comper)

Entrada: gratuita

Lançamento de Bafafá - O duo campo-grandense Vozmecê faz o lançamento da nova música Bafafá no Capivas Cervejaria neste domingo. O show terá participação especial de Beca Rodrigues, Silveira e Jerry Espíndola.

Horário: a partir das 17h

Local: Capivas Cervejaria - R. Pedro Celestino, 1079 - Centro

Entrada: R$ 10 na portaria após às 19h

*Com informações do Governo do Estado