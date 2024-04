Agendão: música, feiras e universo geek dominam o fim de semana

Neste fim de semana, começa a 84ª edição da Expogrande, com Lauana Prado, Gustavo Mioto, Henrique e Juliano, Fred e Fabrício. Ainda na música, com a turnê 'Escândalo Íntimo', a cantora Luisa Sonza se apresenta pela primeira vez na Capital.

Com a proposta de evidenciar o talento e a criatividade dos DJs, além de valorizar a música underground no estado, o Festival Ecos do Mato toma conta da Esplanada Ferroviária, em Campo Grande, com muito hip hop, reggae, tech house, funk e afrobeat.

O Sesc Geek se despede neste fim de semana, no Shopping Norte Sul Plaza, trazendo uma das atrações mais esperadas: o concurso de cosplay, que promete reunir cerca de 100 concorrentes fantasiados. Para quem aprecia as feirinhas, tem Ziriguidum, no sábado, e Arena MS Cultural e Mercado de Pulgas, no domingo.

Destacando o papel da água na região pantaneira, a exposição “Pantanal – Águas que Conectam” está no Museu da Imagem e do Som (MIS). Já o fotógrafo Juan Britos apresenta uma série de registros, intitulada de “Oriente/Ocidente Comunidades Indígenas do Paraguai”, de 17 grupos étnicos residentes naquela localidade.

A Setesc e a Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul (FCMS) listam os principais eventos do feriadão. Confira:

Sexta-feira (5)

Quintal Sesc - No Quintal Sesc desta sexta-feira, a programação é repleta de diversão e entretenimento para todas as idades. As atividades infantis incluem jogos e brincadeiras, além de uma apresentação teatral com a Trupe Guavira, a partir das 17h. Os visitantes também poderão desfrutar do melhor da gastronomia, com opções de cervejas, doces e salgados.

A trilha sonora da noite será embalada pelo duo Vozmecê, que traz toda a brasilidade e criatividade em sua performance musical. O show começa às 20h. Além disso, é permitida a presença de animais de estimação. Em uma ação especial em referência ao Abril Laranja, mês de conscientização sobre os maus-tratos aos animais e em comemoração ao Dia Mundial dos Animais de Rua, haverá uma feira de adoção de animais organizada pela Decat (Delegacia Especializada de Repreensão de Crimes Ambientais e de Atendimento ao Turista).

Horário: 17h às 22h

Local: estacionamento da Riachuelo – 1º piso, no Shopping Campo Grande – Av. Afonso Pena, 4909 – Santa Fé

Entrada: gratuita

Textos dramáticos - Nesta sexta-feira, o Grupo Casa - Coletivo de Artistas realiza leitura de textos dramáticos. Ao longo da noite, serão lidas adaptações de dramaturgias como “O Auto da Compadecida”, de Ariano Suassuna, “O Marinheiro”, escrito por Fernando Pessoa, “Antígona”, de Sofocles e também a canção “Língua”, do cantor Caetano Veloso.

Horário: 19h

Local: Grupo Casa - R. Visconde de Taunay, 306 - Amambai

Entrada: ingressos a R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia), pelo WhatsApp (67) 99290-6961; antecipado todo mundo paga meia

Dragon Ball Super - O Museu da Imagem e do Som (MIS), em parceria com o CineClube a “Casa do Kame”, exibe o filme Dragon Ball Super – Broly, nesta sexta-feira, às 19h. Depois do filme haverá um debate que traz a temática da interferência dos estúdios na vida dos personagens do anime.

Horário: 19h

Local: Museu da Imagem e do Som (MIS) - Av. Fernando Corrêa da Costa, 559, 3º andar - Vila Carvalho

Entrada: gratuita

Exposição Pantanal - Destacando o papel da água na região pantaneira, a exposição “Pantanal – Águas que conectam” está no Museu da Imagem e do Som (MIS). Fotos e vídeos ficarão expostos até 12 de abril, com objetivo de provocar reflexão no público sobre a importância dos ciclos das águas para o Pantanal, e como as transformações nas paisagens, juntamente com os efeitos das mudanças climáticas, colocam em risco o bioma que se estende pelos estados brasileiros de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, e atravessa fronteiras abraçando terras do Paraguai e Bolívia.

Horário: 7h30 às 11h30

Local: Museu da Imagem e do Som (MIS), no Memorial da Cultura Apolônio de Carvalho - Av. Fernando Corrêa da Costa, 559, 3º andar - Vila Carvalho

Entrada: gratuita

Exposição fotográfica - O fotógrafo Juan Britos apresenta uma série de registros, intitulada de “Oriente/Ocidente Comunidades Indígenas do Paraguai”, de 17 grupos étnicos residentes naquela localidade. O artista apresenta o cotidiano das comunidades ayoreo, chamacoco, toba-qom, nivaklé, mbyá e aché como forma de autoafirmação e resistência das culturas indígenas. A mostra segue até o dia 11 de abril, de segunda a sábado.

Horário: 8h às 20h (segunda a sexta) e 8h às 18h (sábado)

Local: Galeria de Vidro - Av. Calógeras, 3015 - Centro

Entrada: gratuita

Amantes do Teatro - Ana Guasque e Eduardo Mossri apresentam o espetáculo Amantes do Teatro: A Comédia. A peça, que está em turnê pelo país, fala sobre amor, amizade e destino através de cenas cômicas de casais. Em meio a personagens e muitas risadas, o público passeia pela história do teatro desde a Grécia Antiga, Renascimento, Moliére, Tcheckov e atualidade. Três sessões foram preparadas ao público:

Horário: 17h e 20h (sexta), e 20h (sábado)

Local: Teatro Glauce Rocha - R. Ufms, S/N (Campus UFMS - Cidade Universitária) - Universitário

Entrada: ingressos a partir de R$ 10, pelo link https://encurtador.com.br/aAJM6

Sesc Geek - Este é o último final de semana do Sesc Geek de 2024. Na sexta-feira haverá competição de Bomba Patch no PlayStation 2. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pessoalmente a partir das 18h, no local. Além disso, a programação oferece diversas outras atividades, como karaokê, jogos, coreografias e desafios nerds para toda a família participar. Os visitantes terão a oportunidade de apreciar obras de vários artistas locais, colecionadores, apresentações de hipnose, tatuagens temáticas geek e muito mais. Destaque também para o Museu Itinerante do Videogame.

Horário: 14h às 20h

Local: Shopping Norte Sul Plaza – Av. Pres. Ernesto Geisel, 2300 – Jardim Joquei Club

Inscrição: gratuita

Luisa Sonza - Com a turnê “Escândalo Íntimo”, a cantora Luisa Sonza se apresenta em Campo Grande pela primeira vez na carreira, nesta sexta-feira. "Escândalo Íntimo", lançado em agosto de 2023, já acumulou mais de 500 milhões de streams combinados, com 20 das 24 faixas do álbum disponíveis para audição.

Horário: 21h

Local: Parque do Peão CLC – Rodovia MS-010 km 6, saída para Rochedinho

Entrada: ingressos a partir de R$ 100, pelo link https://encurtador.com.br/ADXY8

Lauana Prado e Gustavo Mioto - Em sua 84ª edição, a Expogrande, como de costume, traz grandes artistas da música nacional para agitar os fãs. Nesta sexta-feira, Lauana Prado e Gustavo Mioto vão ao palco.

Horário: abertura dos portões às 18h

Local: Parque de Exposições Laucídio Coelho - R. Américo Carlos da Costa, 320 - Vila Carvalho

Entrada: ingressos pelo link https://encurtador.com.br/yPRW2

Sábado (6)

Teatro para crianças - A Companhia Teatro do Mundo e o Batucando Histórias oferecem curso de teatro para crianças. A primeira aula experimental será neste sábado. A turma 1, para crianças de 5 a 7 anos, começa às 14h. Já para os pequenos de 8 a 11 anos, às 16h. A Tia Azaleia (Prof. Wan) será a professora.

Horário: a partir das 14h

Local: Estação Cultural Teatro do Mundo - R. Barão de Melgaço, 177 - Centro

Entrada: gratuita

Feira Ziriguidum - A Feira Ziriguidum chega à oitava ediçaõ e terá gastronomia, arte, lazer e apresentações culturais. Animam o evento Do Valle, Soulra e Djset de LadyAfroo e Beca Rodrigues. O Imaginário Maracangalha ainda apresenta a peça Tekoha.

Horário: 16h às 21h

Local: Praça do Preto Velho – Avenida Fábio Zahran, s/n – Jardim Paulista

Entrada: gratuita

Sesc Geek - No sábado, o Sesc Geek reserva o Torneio de Just Dance, no Xbox, às 19h. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pessoalmente a partir das 18h, no local. A programação, com várias atividades, também segue.

Horário: 14h às 20h

Local: Shopping Norte Sul Plaza – Av. Pres. Ernesto Geisel, 2300 – Jardim Joquei Club

Entrada: gratuita

Clube do Bortoti - Karla Coronel, Sandim, Julie, Vitor Alves, General, Kefla, Caio Mendes, Ariadne, Thiagão e DJ Magão são alguns dos convidados para tocar no jardim da Lupland, no Clube do Bortoti.

Horário: 17h às 23h

Local: Lupland Biergarten – R. Antônio Maria Coelho, 3285 – Jardim dos Estados

Entrada: ingresso a partir de R$ 35, pelo link https://encurtador.com.br/kpBJ8

Pearl Jam cover - A banda Lost Dogs Pearl Jam Cover, diretamente de São Paulo, retorna a Campo Grande para show com duração de três horas, apresentando os maiores sucessos da renomada banda de grunge, o Pearl Jam.

Horário: a partir de 18h30

Local: Sunset Growler Station - Av. Afonso Pena, 5668 - Chácara Cachoeira

Entrada: ingressos a partir de R$ 45, pelo link https://encurtador.com.br/akKM2

Henrique e Juliano - A dupla sertaneja Henrique e Juliano se apresenta na Expogrande neste sábado.

Horário: abertura dos portões às 18h

Local: Parque de Exposições Laucídio Coelho - R. Américo Carlos da Costa, 320 - Vila Carvalho

Entrada: ingressos pelo link https://encurtador.com.br/otAG7

Domingo (7)

Feira Arena MS Cultural – Produtos e expositores criativos, pet friendly e acessibilidade, música ao vivo e pôr do sol em um dos decks mais encantadores da Cidade Morena. Assim será a Feira Arena MS Cultural. O evento terá animação musical com Guigz Trio, trazendo grooves energizados, diversão com a Palhaça Mixirica e recreação infantil da Tia Isa. Haverá também feira de adoção de pets.

Horário: 17h às 21h

Local: R. Marquês de Lavradio, 399 – Jardim São Lourenço

Entrada: gratuita

Concurso de cosplay - Acontece neste domingo, a partir das 17h, o concurso de Cosplay do Sesc Geek 2024. A expectativa é que, neste ano, a competição reúna mais de 100 concorrentes. O concurso marca o fim do evento, que desde o dia 23 de março tem oferecido uma programação diversificada para toda a família gratuitamente. As inscrições ainda estão abertas e podem ser realizadas até o dia 6 de abril, exclusivamente pelo link: https://bit.ly/inscricao_cosplay_mvgi_070424.

Horário: 14h às 20h

Local: Shopping Norte Sul Plaza – Av. Pres. Ernesto Geisel, 2300 – Jardim Joquei Club

Inscrição: gratuita

Festival Ecos do Mato - Campo Grande recebe o Festival Ecos do Mato, que tem como foco destacar o talento e a criatividade dos DJs, além de valorizar a música underground no estado. Keertana (brasilidades), Rockers (reggae), TGB (hip hop), Magão convida Falange da Rima (rap), Green (tech house), Lady Afroo (afrobeat/funk) serão os responsáveis por agitar o público. Além da música, o evento também terá uma Feira Mix de economia criativa.

Horário: 15h

Local: Plataforma Cultural da Esplanada Ferroviária - Av. Calógeras, 3015 - Centro

Entrada: 1 kg de alimento não perecível

Garimpasso - O Capivas Cervejaria recebe mais uma vez o Garimpasso em seu quintal. O evento contará com a participação de 12 brechós, oferecendo mais de três mil peças únicas para todos os gêneros e estilos. Além disso, a programação inclui discotecagem com Julio Prodigy e Augusto Chico.

Horário: 17h

Local: Capivas Cervejaria - R. Pedro Celestino, 1079 - Centro

Entrada: gratuita

Mercado de Pulgas - O Mercado de Pulgas vai movimentar os altos da Avenida Afonso Pena. A feira proporciona um espaço para vendas e trocas entre expositores e clientes. Um evento ideal para aqueles que possuem objetos antigos, itens de coleção e peças singulares, artesanato, móveis, artigos de prata e elementos decorativos, e que desejam compartilhar esses itens com pessoas que compartilhem dos mesmos interesses e/ou hobbies, seja para praticar o desapego ou simplesmente expor essas preciosidades. No melhor estilo europeu, o Mercado de Pulgas campo-grandense é inspirado na ação que surgiu nos subúrbios de Paris, capital francesa, no século XIX.

Horário: 8h às 13h

Local: Altos da Avenida Afonso Pena – lateral do Bioparque Pantanal

Entrada: gratuita

Fred e Fabrício - O público poderá prestigiar a dupla sertaneja Fred e Fabrício em show gratuito na Expogrande, neste domingo.

Horário: abertura dos portões às 18h

Local: Parque de Exposições Laucídio Coelho - R. Américo Carlos da Costa, 320 - Vila Carvalho

Entrada: gratuita

