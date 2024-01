Aipê é ambiente aconchegante para quem procura por culinária nordestina em Campo Grande

O ambiente é aconchegante e acolhedor, com área externa e ideal para desfrutar de um jantar tranquilão e saboroso.

Aipê se destaca por sua cozinha regional, oferecendo pratos da cozinha brasileira com foco no Nordeste, berço do Chef que comanda a cozinha, o Arthur Lucena e também com influências pantaneiras, alvo das pesquisas do Chef. O cardápio é repleto de opções para todos os gostos, desde entradas mais tradicionais como Burrata e pastel até criações contemporâneas como a releitura do macarrão de comitiva em canapés.

Os ingredientes utilizados são frescos e de alta qualidade, o que garante o sabor e a qualidade dos pratos.

Além da comida deliciosa, o atendimento no Restaurante Aipê é atencioso e prestativo.

O restaurante também conta com uma excelente carta de vinhos. Se você está em busca de uma experiência gastronômica memorável em Campo Grande, o Restaurante Aipê é uma ótima opção.

