Arroz de Arado com Camarão

Uma das técnicas mais caipiras de se cozinhar em lugares de poucos recursos é com a “panela” substituída ou readequada por um disco de arado. Inúmeros pratos podem ser produzidos ali, arrozes caldosos, carreteiros, macarrão frito e até mesmo costelinha de porco confitada.

Esta semana preparei na ilha da magia, Florianópolis, capital de Santa Catarina um arroz de arado aonde tive a oportunidade de trabalhar um ingrediente super apreciado por quem ama frutos do mar. Os camarões.

Neste caso o arroz, muito bem refogado com os aromáticos: alho, cebola, pimentões, salsinha e um toque de coentro, e veio depois guarnecido da água de camarões, feita com as cascas fervidas, camarão rosa, conhecido por possuir uma carne suculenta e saborosa, e camarões jumbo, que são os camarões de maior tamanho disponíveis para consumo. Podendo ter mais de 20 centímetros de comprimento. Estes pescados na costa catarinense pelo chef e pescador profissional: Narbal Corrêa.

E por falar em camarão, a semana passada falei do menu que os Chefs Marinho e Narbal serviram com os camarões carabineros, e hoje vou aproveitar e falar das variedades desses crustáceos. Alguns dos mais comuns são:

1. Camarão-rosa, saborosíssimos como mencionei acima: é camarão dos mais populares e consumidos no Brasil. Possui coloração rosada e é encontrado tanto em águas salgadas como doces.

2. Camarão cinza: Também conhecido como camarão-azul, possui coloração cinza-azulada e é encontrado principalmente em águas salgadas.

3. Camarão branco: Tem coloração branca translúcida e é bastante apreciado pela textura macia e sabor suave.

4. Camarão sete-barbas: Possui corpo avermelhado e recebe esse nome devido às sete barbas que possui, menorzinhos são bastante utilizados na culinária brasileira.

5. Camarão VG: VG é a abreviação de "Very Good" (do inglês: muito bom), indicando o tamanho grande do camarão. É uma opção muito apreciada em pratos mais elaborados.

Esses são apenas alguns exemplos, mas existem muitas outras espécies de camarão ao redor do mundo e classificações de acordo com a quantidade por peso, cada uma das especificações com suas características.

Apure os sentidos, bom apetite e até a próxima coluna Viagem de Sabores na CBN Campo Grande.