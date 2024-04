Atleta de MS busca título na Copa do Brasil de Futebol de Mesa

A Copa do Brasil de Futebol de Mesa, que acontece em Recife nos dias 18 e 19 de maio, reunirá mais de 100 atletas de 40 equipes representando 15 estados brasileiros. O evento, organizado pela Confederação Brasileira de Futebol de Mesa (CBFM) e pela Federação Pernambucana de Futebol de Mesa (FPFM), será disputado na Faculdade Católica Imaculada Conceição do Recife.

Entre os competidores, está o sul-mato-grossense Marcus Ohya, que coleciona conquistas na modalidade. Em 2023, ele ficou em 9º lugar na Série Ouro 1ª Divisão da Copa do Brasil em Fortaleza (CE), foi campeão da Série Ouro 1ª Divisão da Copa Centro-Oeste em Brasília (DF) e campeão sul-mato-grossense.

Continue Lendo...

Em Recife, Marcus Ohya busca superar o 9º lugar conquistado em Fortaleza no ano passado. "Obtive um resultado muito positivo em Fortaleza, chegando em 9º lugar entre 80 competidores de todo o país. Aquele foi meu feito mais importante na carreira de atleta do futebol de mesa. Tenho me preparado bastante com treinos toda semana para fazer bonito e representar Mato Grosso do Sul com muito orgulho lá no Recife”, afirmou o atleta.

História - O futebol de mesa, também conhecido como futebol de botão, é inspirado no futebol de campo, com direito a tiro de meta, lateral e escanteio. Surgiu no final dos anos 1920 e, de acordo com a CBFM, atualmente existem 8 modalidades: 1 toque (botão liso ou livre), 3 toques, 12 toques, dadinho, sectorball, subbuteo e chapas, cada uma com suas próprias regras.

*Com informações da Fundesporte