8º Conselho Tutelar é inaugurado em Campo Grande

Campo Grande agora conta com 8 conselhos tutelares. Nesta quarta-feira (15), o 8º Conselho Tutelar Região Imbirussu foi inaugurado na Vila Manoel Taveira. O espaço tem sete salas, que serão destinadas para o trabalho dos conselheiros, equipe técnica e administrativo. A unidade também conta com recepção, copa, rampa de acesso e banheiros adaptados para pessoas com deficiência, além de um espaço lúdico para as crianças, com brinquedos educativos.

Junto ao 6º (Anhanduizinho) e 7º (Prosa) Conselhos Tutelares inaugurados nestes dois últimos meses, está sendo contemplada uma média de 360 mil pessoas residentes em um total de 23 bairros, além do Distrito de Anhanduí.

Pelo menos 98 mil habitantes serão atendidos pelo 8° Conselho Tutelar Imbirussu, que irá abranger a população dos bairros Nova Campo Grande, Núcleo Industrial, Panamá, Vila Popular, Santo Amaro, Santo Antônio e Vila Sobrinho. Antes da inauguração essa região era atendida pelo Conselho Centro.

A nova unidade fica na rua Joaquim Lacerda, 298, na vila Manoel Taveira.

*com informações da Prefeitura de Campo Grande