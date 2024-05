Atletas sul-mato-grossenses são convocados para Grand Prix de Judô

Dois paratletas sul-mato-grossenses, Gabriel Rodrigues e Hellen Cordeiro Machado, foram convocados para representar o Brasil no Grand Prix de Judô, que será realizado em Tbilisi, na Geórgia, nos dias 18 e 19 de maio.

Hellen, de 20 anos é estudante de Educação Física e pratica judô há seis anos. Natural de Fátima do Sul, mas residente em Campo Grande há mais de 12 anos, a judoca se destaca como líder do ranking nacional em sua categoria. Para ela, participar do Grand Prix é a oportunidade de mostrar o potencial do esporte sul-mato-grossense no cenário internacional.

“Eu fui uma das convocadas e isso aconteceu porque nós estamos fazendo um trabalho de formiguinha, na verdade, junto com a Sensei Thalita. Estamos treinando de pouquinho em pouquinho e as coisas vão acontecendo. O próximo passo é focar para o Grand Prix do final do ano em Los Angeles e para as competições que talvez possam surgir. Então, é focar bem, continuar treinando e, se Deus quiser, vai dar tudo certo”, frisou a paratleta.

Já Gabriel, de 16 anos, estudante do ensino médio, pratica judô há sete anos. O jovem atleta, natural de Campo Grande, reconhece a importância do auxílio do Governo do Estado para o seu progresso. “Estar aqui com a seleção adulta, é uma oportunidade muito boa para mim. Eu penso em focar no próximo ciclo de 2028. Pegar experiência com a galera que tem ranking, que está competindo há bastante tempo. Trocar experiências mesmo, com a galera mais experiente. Tô muito feliz de estar aqui, bem nervoso também. Mas acho bem legal", enfatizou o judoca.

Para a técnica Anne Thalita Silva, que acompanha os atletas há cinco anos, a competição na Geórgia é uma etapa importante na preparação para os próximos ciclos olímpicos. “É um evento muito forte, pois todos os atletas que estão brigando por vaga estão aqui. Eles foram escolhidos porque vem se destacando na base e o pessoal já vem olhando eles para o próximo ciclo”, destacou a treinadora.

Ao todo, 18 atletas brasileiros foram convocados para o Grand Prix de Judô na Geórgia. Este será o último torneio qualificatório para os Jogos Paralímpicos de Paris 2024.

Apesar de Hellen e Gabriel não terem mais chances de se classificarem para Paris, a convocação demonstra o reconhecimento do potencial dos atletas e serve como preparação para as próximas competições internacionais e para o ciclo olímpico de Los Angeles 2028.

*Com informações do Governo de MS