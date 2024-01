Autorizada indústria de Maracaju a iniciar produção de etanol de milho

Em Maracaju, a empresa Neomille, parte da Cerradinho Bioenergia, de Goiás, recebeu a autorização da ANP (Agência Nacional de Petróleo) para iniciar a produção de etanol de milho no município, se tornando uma referência na produção de etanol de milho em Mato Grosso do Sul. Os técnicos do órgão federal realizaram vistoria na nova fábrica da empresa e a licença foi publicada no Diário Oficial, liberando o início das atividades.



A indústria tem foco principal na produção de etanol de milho e seus subprodutos como, a ração animal, óleo e energia. A Neomille inicia a produção após um período de 18 meses de obra, dentro da previsão inicial do projeto. Foram cerca de 4.500 profissionais envolvidos durante a fase de construção. Com a conclusão, a expectativa é criar cerca de 200 empregos diretos e 600 indiretos, contribuindo para geração de empregos e renda e o crescimento socioeconômico da região.

Produção estimada

Em sua primeira fase, a fábrica da Neomille no Mato Grosso do Sul irá processar 608 mil toneladas de milho, adicionando 3,1 milhões de cana equivalente a capacidade total de produção da CerradinhoBio, totalizando 13,6 milhões por ano safra. A nova planta tem capacidade de ofertar ao mercado 266 milhões de litros de etanol, 161 mil toneladas de ração animal, 10 mil toneladas de óleos e de comercializar 51 GWh de energia.



A Cerradinho Bioenergia, detentora da empresa, investiu R$ 1,080 bilhão na construção de sua nova planta de etanol, com tecnologia de última geração, materializando mais uma etapa de seu plano de diversificação e expansão do negócio.