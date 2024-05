Campo Grande tem queda de 7% no número de acidentes de trânsito

Campo Grande registrou queda de 7% no número de acidentes de trânsito no primeiro quadrimestre de 2024 em comparação com o mesmo período do ano passado. Segundo dados do Batalhão de Polícia Militar de Trânsito de Mato Grosso do Sul (BPMTran), foram 3.727 acidentes entre janeiro e abril deste ano, contra 4.005 no mesmo período de 2023. Apesar da melhora geral, os motociclistas continuam sendo os mais vulneráveis nas ruas da capital.

Dos 3.727 acidentes registrados no ano, 1.263 envolveram motociclistas, o que representa 34% do total. Mais preocupante ainda é o número de mortes: 16 motociclistas perderam a vida no trânsito de Campo Grande este ano, o que corresponde a 80% das vítimas fatais.

Sidmar Adriano Freitas, mecânico e vítima de um acidente de moto na capital, relatou sua experiência. "Eu vinha tranquilo, quando um carro resolveu entrar na minha frente. Não sei se ele estava distraído ou não, mas bati na lateral dele e caí. Foi horrível."

Ciente da vulnerabilidade dos motociclistas, o BPMTran tem intensificado ações para reduzir o número de acidentes. A tenente Thais Lechuga, do batalhão, explicou. "Identificamos que os motociclistas são a maioria dos envolvidos em acidentes graves e fatais. Por isso, realizamos operações para fiscalizar e reduzir o número de sinistros e mortes. Nessas ações, encontramos muitos motociclistas sem habilitação e desrespeitando as leis de trânsito, como avançar sinal vermelho e ultrapassar o limite de velocidade."

Apesar da queda nos números, Sidmar acredita que o trânsito da capital está mais violento. "Eu cheguei em Campo Grande em 2010 e hoje acho que o trânsito está mais caótico. Falta experiência para os novos motoristas, e a correria do dia adia a paciência no trânsito. Tanto os motoqueiros quanto os motoristas precisam ter mais cuidado e respeito mútuo", ressaltou.